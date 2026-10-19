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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جامعة الأزهر تنعى بدركان زكي مؤسسة كلية التجارة للبنات بالقاهرة وأول عميدة لها

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
عبد الرحمن محمد

نعت جامعة الأزهر الدكتورة بدركان زكي، الأستاذة بقسم الإحصاء، التي رحلت بعد مسيرة أكاديمية ارتبطت بتأسيس كلية التجارة للبنات بالقاهرة، لتصبح أول عميدة للكلية.

وتقدم الأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة كلية التجارة للبنات بالقاهرة، في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الأستاذة الدكتورة بدركان زكي، أستاذة قسم الإحصاء ومؤسسة الكلية وأول عميدة لها.

وأكدت الجامعة، في بيان النعي، خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الكلية في هذا المصاب، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان.

تصنيف عربي جديد لجامعة الأزهر في تصنيف QS للمنطقة العربية لعام 2027م

وكانت جامعة الأزهر أعلنت برئاسة الدكتور محمود صديق، في إنجاز علمي جديد؛ تحقيق الجامعة أعلى تصنيف عربي لها في نتيجة تصنيف QS للمنطقة العربية لعام 2027م في آخر سبع سنوات، بحصولها على المركز 46 عربيًّا وضمن أفضل 14% من كل الجامعات الـ325 المصنفة في هذا الإصدار.

 

بدوره هنَّأ الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب والعاملين بهذه النتيجة المتميزة، مؤكدًا أن استمرار جامعة الأزهر ضمن أفضل الجامعات العربية يمثل ثمرة للجهود المخلصة التي يبذلها أبناء الجامعة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن هذه النتيجة تعكس ما تشهده الجامعة من تحسن مستمر في الأداء البحثي والعلمي، وتطوُّر في جودة ومخرجات البحث العلمي، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز النشر الدولي ورفع مستوى التنافسية العالمية.

وأضاف «صديق» أن الجامعة تمتلك قاعدة علمية وبحثية ضخمة في مختلف التخصصات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الدعم للأبحاث عالية التأثير، والباحثين المتميزين، والشراكات العلمية الدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة جامعة الأزهر ويعكس دورها العلمي على المستوى العالمي. 

جامعة الأزهر بدركان زكي كلية التجارة للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة نعي جامعة الأزهر محمود صديق

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