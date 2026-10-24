الخارجية الأمريكية: نقف إلى جانب الأردن في مواجهة محاولات زرع الانقسام

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية تضامنها مع الأردن ووقوفها إلى جانب الملك عبدالله الثاني، في مواجهة الجهات الساعية إلى بث الفرقة وزرع الفتنة، وذلك عقب الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك جنوب المملكة، وأسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

وقالت السفارة الأمريكية في عمّان، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي، إن واشنطن تقف بحزم إلى جانب الأردن والملك عبدالله الثاني في مواجهة كل من يسعى إلى زرع الانقسام وإثارة الفتنة، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا ومواساتها للمصابين والناجين من الهجوم.

ويأتي الموقف الأمريكي في أعقاب الهجوم الذي استهدف كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، خلال مراسم عزاء، يوم الجمعة، وأثار حالة من الصدمة والقلق داخل الأردن، في ظل مخاوف من تداعيات الحادث على الأمن المجتمعي والتماسك الوطني.

ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام أردنية، وقع إطلاق النار أثناء وجود مواطنين داخل الكنيسة، ما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابة آخرين، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لملاحقة المتورطين وكشف ملابسات الهجوم ودوافعه.

وفي أعقاب الحادث، عززت السلطات الأردنية الإجراءات الأمنية في عدد من المواقع الحيوية، كما أصدرت السفارة الأمريكية في عمّان تنبيهًا أمنيًا لمواطنيها، دعتهم فيه إلى توخي الحذر ومتابعة التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، في ضوء زيادة الوجود الأمني في مناطق مختلفة من المملكة.

ويحظى الأردن بأهمية استراتيجية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، باعتباره شريكًا رئيسيًا في جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي، فضلًا عن التعاون المستمر بين البلدين في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية.

وتسلط التصريحات الأمريكية الضوء على أهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي الأردني، ومنع استغلال الهجمات المسلحة لإثارة الانقسامات، في وقت تواصل فيه السلطات تحقيقاتها لكشف المسؤولين عن الحادث وتقديمهم إلى العدالة.