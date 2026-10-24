زيلينسكي: واشنطن لم تقدم لأوكرانيا سوى 24 صاروخًا لمنظومة باتريوت خلال 90 يومًا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم لبلاده سوى 24 صاروخًا اعتراضيًا لمنظومة الدفاع الجوي «باتريوت» خلال الأيام التسعين الماضية، مشيرًا إلى أن واشنطن تؤخر الموافقة على تسليم صواريخ سبق أن دفعت أوروبا ثمنها.

وقال زيلينسكي - في مقابلة مع شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية- إن دولًا استخدمت نحو 2000 صاروخ خلال أول 48 ساعة من الحرب في الشرق الأوسط، موضحًا أن هذه الصواريخ كانت قد تلقتها من شركائها، في حين لم تتلق أوكرانيا سوى 24 صاروخًا من شريكها الاستراتيجي خلال 90 يومًا.

وأكد الرئيس الأوكراني تقاريرا أفادت بأن الولايات المتحدة تؤخر توقيع الوثائق اللازمة لتسليم صواريخ اعتراضية لمنظومة «باتريوت» مولت أوروبا شراءها بالفعل.

ونقل موقع «كييف إندبندنت» عن مسئول أوكراني قوله: إن عقودًا خاصة بهذه الصواريخ لا تزال على مكتب وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث دون توقيع، رغم أن حلفاء كييف سددوا ثمنها.

وأشار مسئولون، وفقًا للتقارير، إلى أن تأخر التسليم يمثل مثالًا آخر على الضغوط السياسية التي قد تعرض حياة المدنيين للخطر.