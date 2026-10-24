زيادة الحد الأدنى لأجور المعلمين لـ15 ألف جنيه| ننشر توصيات منتدى مصر 2026 لإصلاح التعليم

إعداد خطة تدريجية لمنح حوافز مالية تتناسب مع حجم الأعباء والمسئوليات الملقاة على المعلمين ، بما يستهدف وصول الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير الحوافز اللازمة لدعم دورهم المحوري في تطوير العملية التعليمية.