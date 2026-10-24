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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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توافد الآلاف للاحتفال بمولد إبراهيم الدسوقي في كفر الشيخ| صور

مولد سيدي إبراهيم الدسوقي
مولد سيدي إبراهيم الدسوقي
محمود زيدان

تستقبل مدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم، وفود الزائرين والمريدين المتوافدين من كل حدب وصوب، للاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وسط إجراءات أمنية مشددة واستعدادات تنفيذية غير مسبوقة لتأمين ضيوف المدينة وتنظيم الحركة بالميدان الإبراهيمي.

يأتي هذا تزامناً مع انطلاق ثاني أيام احتفالات المولد الإبراهيمي، وتحت تأمين شامل لضيوف المدينة، تنفيذاً لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، وبالتنسيق مع اللواء عبد الله فليفل، مدير أمن كفر الشيخ. وإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

في سياق متصل، تابع جمال ساطور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، مستوى الخدمات المقدمة لزوار المولد، وحرص على التواجد بين جموع المحبين والمريدين، والترحيب بضيوف المدينة الكرام.

وحرص ساطور أعمال النظافة والإنارة وتوافر الخدمات على أرض الواقع، وعلى مدار الساعة، الميدان الإبراهيمي والشوارع المؤدية لمسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بجموع المحبين، في لوحة روحانية إيمانية تعكس المكانة الكبيرة للمولد الإبراهيمي في قلوب المصريين ومحبي آل البيت.

طوارئ على مدار الساعة

وأكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، أن جميع أجهزة المدينة في حالة طوارئ لخدمة زوار المدينة، مشيراً إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، للتعامل الفوري مع أي طارئ، وضمان خروج المولد بالشكل الحضاري الذي يليق بتاريخ دسوق العريق.

وأشار إلى تخصيص رقم غرفة العمليات على أرقام 0472568812 ، 0472562015 أو التواصل على الصفحة الرسمية المركز الاعلامى لمركز ومدينة دسوق لتلقى استغاثات وشكاوى المواطنين أو الخط الساخن 114 أو الاتصال بغرفة العمليات وإدارة الأزمات علي الرقم 0473220792.

كفر الشيخ دسوق مولد سيدي إبراهيم الدسوقي أخبار كفر الشيخ مدينة دسوق العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي

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