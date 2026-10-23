وسط أجواء إيمانية.. انطلاق مولد سيدي إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ| صور

وسط أجواء إيمانية وروحانية عامرة، انطلقت بمدينة دسوق فعاليات الاحتفال بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، وسط حضور لافت من المريدين والزائرين وأهالي المدينة، الذين توافدوا من مختلف أنحاء الجمهورية للمشاركة في هذه المناسبة الدينية التي تحظى بمكانة خاصة في قلوب محبي آل البيت.

وأدى اللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، يرافقه جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، صلاة الجمعة الافتتاحية بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، وسط المئات من المصلين ورواد المسجد، وبحضور قيادات الأوقاف والطرق الصوفية والأجهزة الأمنية والتنفيذية والشعبية.

وتستمر فعاليات الاحتفال بالمولد الإبراهيمي حتى يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026، على أن تُقام الليلة الختامية مساء الخميس 29 أكتوبر الجاري، وسط استعدادات مكثفة لاستقبال ضيوف المدينة وتوفير الخدمات اللازمة لهم طوال فترة الاحتفالات.

تلاوة قرآنية وخطبة الجمعة عن الذوق العام وجمال الأخلاق

واستُهلت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة قرآنية مباركة لفضيلة الشيخ قطب الطويل، فيما ألقى خطبة الجمعة فضيلة الدكتور محمد عوض، مدير شؤون الإدارات بمديرية أوقاف كفر الشيخ، تحت عنوان «الذوق العام: رقي السلوك وجمال الأخلاق».

وتناولت الخطبة أهمية تعزيز الوعي بالذوق العام، وتجسيد قيم الإسلام في احترام مشاعر الآخرين ومراعاة حقوقهم وخصوصياتهم، بما يسهم في بناء مجتمع راقٍ تسوده المودة والاحترام، ويعكس أصالة المجتمع المصري وصدق انتمائه لوطنه.

وأمَّ المصلين الدكتور رمضان عبد السميع، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، وعقب انتهاء الصلاة، ألقى كلمة افتتاحية بمناسبة مولد سيدي إبراهيم الدسوقي، تناول خلالها المناسبة ومكانتها الدينية والروحية لدى محبيه وزائريه.

حضور ديني وتنفيذي وأمني واسع في افتتاح الاحتفالات

وشهدت صلاة الجمعة الافتتاحية حضور عبد السلام حجازي، نائب رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور محمد عوض، مدير شؤون الإدارات بمديرية أوقاف كفر الشيخ، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة أوقاف دسوق قبلي، والدكتور محمد داود، شيخ المسجد الإبراهيمي، إلى جانب مجلس إدارة المسجد الإبراهيمي برئاسة اللواء محمد مطاوع.

كما شارك عدد من قيادات وزارة الأوقاف والمشيخة العامة للطرق الصوفية، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، في مشهد يعكس أهمية المناسبة ومكانة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي باعتباره مقصدًا دينيًا يقصده الزائرون من مختلف محافظات الجمهورية.

جاهزون لاستقبال ضيوف المولد وتوفير الخدمات اللازمة

وعقب الصلاة، هنأ اللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، جموع المريدين والزائرين بمناسبة المولد الإبراهيمي، معربين عن ترحيبهما بضيوف المدينة القادمين للمشاركة في الاحتفالات.

وأكد رئيس مركز ومدينة دسوق أن الوحدة المحلية أنهت استعداداتها لاستقبال الزائرين، والعمل على توفير الخدمات اللازمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انتظام الاحتفالات وتيسير حركة الوافدين.