بريطانيا تعتزم إنشاء مختبر للأمن البيولوجي باستخدام الذكاء الاصطناعي لمواجهة الأوبئة

أعلنت الحكومة البريطانية تخصيص حزمة استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، تشمل إنشاء مختبر جديد للأمن البيولوجي يهدف إلى المساعدة في مواجهة الأوبئة المحتملة وتطوير وسائل طبية للتصدي لمسببات الأمراض الناشئة.

وبحسب تقارير بريطانية، ستحصل المبادرة على تمويل يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني من شركتي "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك"، إلى جانب 100 مليون جنيه من الحكومة البريطانية، فيما ستُخصص 65 مليون جنيه إضافية لتعزيز المراقبة البيولوجية وتطوير وسائل لمكافحة مسببات الأمراض ذات الأولوية.

كما تعتزم الحكومة استثمار 120 مليون جنيه إسترليني إضافية لتعزيز معهد أمن الذكاء الاصطناعي البريطاني، وتطوير معايير للحد من مخاطر هذه التكنولوجيا. ومن المقرر أن يعلن وزير الخزانة البريطاني جون هيلي تفاصيل إضافية بشأن توجهات الحكومة في هذا المجال خلال عرض الموازنة الأسبوع المقبل.

وأكد وزير الذكاء الاصطناعي البريطاني كانيشكا نارايان، أن بلاده تحتاج إلى تطوير قدراتها في هذا المجال لحماية مواطنيها والتصدي للتهديدات الناشئة، بما يشمل المخاطر البيولوجية والهجمات الإلكترونية، في ظل تزايد المخاوف بشأن مخاطر التقدم السريع للتكنولوجيا دون ضوابط كافية.