علي الحجار يحيي سهرة غنائية في دار الأوبرا ضمن مهرجان الموسيقى العربية

يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي مميز على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، اليوم ضمن فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، في أمسية فنية ينتظر أن تشهد حضورًا جماهيريًا لافتًا، ويقدم خلالها مجموعة من أشهر أغنياته التي ارتبطت بوجدان الجمهور المصري والعربي على مدار مشواره الفني الطويل.

يأتي الحفل في إطار البرنامج الفني الذي أعدته دار الأوبرا المصرية للاحتفاء بالموسيقى العربية وأعلامها، وتسليط الضوء على التجارب الغنائية التي نجحت في الحفاظ على مكانتها لدى الجمهور، من خلال أعمال تجمع بين الطرب الأصيل والكلمة المعبرة واللحن المميز.

علي الحجار يقدم أشهر أغنياته في مهرجان الموسيقى العربية

ومن المنتظر أن يقدم علي الحجار خلال الحفل باقة متنوعة من أبرز أعماله الغنائية التي حققت نجاحًا كبيرًا، وشكلت محطات مهمة في مسيرته الفنية، حيث يتضمن البرنامج عددًا من الأغنيات التي لا تزال تحظى بمكانة خاصة لدى محبيه، إلى جانب مجموعة من الأعمال التي رسخت حضوره كواحد من أبرز الأصوات الغنائية المصرية.

وتضم قائمة الأغنيات المقرر تقديمها «المال والبنون»، و«من غير ما تتكلمي»، و«على قد ما حبينا»، و«العروسة»، و«زي الهوى»، و«بدور عليكي»، و«مسألة مبدأ»، و«الليل وآخره»، و«أنا كنت عيدك»، و«الزين والزينة»، و«في هويد الليل»، و«روحي فيكي»، و«أهو ده اللي صار»، و«خاصمني يا زماني»، و«تيجيش نعيش»، و«عارفة»، و«اللي بنى مصر»، بالإضافة إلى تقديم ميدلي وطني ضمن فقرات الحفل.

ومن المتوقع أن تمنح هذه المجموعة الغنائية الجمهور فرصة لاستعادة ذكريات عدد من الأعمال التي حققت انتشارًا واسعًا، خاصة أن رصيد علي الحجار يضم تجارب متنوعة جمعت بين الأغنيات العاطفية والوطنية وأعمال الدراما التلفزيونية، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانته الفنية عبر أجيال مختلفة.

فرقة موسيقية بقيادة المايسترو أحمد عاطف

ويشارك في إحياء الأمسية عدد من العازفين ضمن الفرقة الموسيقية المصاحبة للفنان علي الحجار، بقيادة المايسترو أحمد عاطف، لتقديم الأغنيات في توزيع موسيقي يبرز جماليات الألحان والتفاصيل الفنية التي تميز أعماله.

ويحرص الحجار في حفلاته على التواصل المباشر مع الجمهور من خلال تقديم مجموعة من أشهر أغنياته التي شكلت جزءًا من ذاكرة المستمعين، إلى جانب الأعمال التي تعكس تنوع تجربته الفنية وقدرته على الانتقال بين أنماط غنائية متعددة، مع الحفاظ على هويته الصوتية الخاصة.

ويمثل الحفل إحدى المحطات البارزة ضمن برنامج المهرجان، الذي يسعى إلى تقديم عروض تجمع بين الأسماء الغنائية المعروفة والتجارب الموسيقية المختلفة، بما يتيح للجمهور الاستمتاع بألوان متنوعة من الموسيقى العربية في أجواء فنية تحتفي بتاريخ الغناء وتطوره.

مهرجان الموسيقى العربية يواصل الاحتفاء بتراث الغناء

وتقام فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بتنظيم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور رضا الوكيل، وإدارة المايسترو الدكتور محمد الموجي، في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على التراث الموسيقي العربي وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة.

ويعد المهرجان من الفعاليات الفنية التي تسلط الضوء على قيمة الموسيقى العربية وتنوع مدارسها الغنائية، من خلال برنامج يضم حفلات لعدد من المطربين والموسيقيين، إلى جانب الفعاليات المرتبطة بالمؤتمر، بما يفتح المجال أمام تبادل الخبرات ومناقشة قضايا الموسيقى والغناء العربي.

وتحظى حفلات المهرجان باهتمام واسع من محبي الطرب، لما تقدمه من فرصة للاستماع إلى أعمال تركت بصمة واضحة في تاريخ الغناء، فضلًا عن إتاحة الفرصة للتعرف على تجارب فنية مختلفة تجمع بين الأصالة والتجديد.

ومن المقرر أن تبدأ الأمسية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بفاصل غنائي أول، يعقبه فاصل الفنان علي الحجار، وسط ترقب لما سيقدمه من أعمال تحمل الكثير من الذكريات لدى جمهوره.

ويأتي ظهور علي الحجار ضمن فعاليات المهرجان تأكيدًا على استمرار حضور الأصوات التي أسهمت في تشكيل ملامح الأغنية المصرية، وعلى أهمية الحفلات الحية في إعادة تقديم الأعمال الراسخة والتواصل مع الجمهور في تجربة موسيقية مباشرة تحتفي بالكلمة واللحن والصوت.