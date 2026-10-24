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وظائف وزارة العمل 2026 فرص عمل في 6 محافظات برواتب تصل إلى 7000 جنيه
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف وزارة العمل 2026 فرص عمل في 6 محافظات برواتب تصل إلى 7000 جنيه

وظائف وزارة العمل
وظائف وزارة العمل
محمد غالي

يبحث المواطنون عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة العمل من خلال توفير فرص عمل جديدة، تشمل وظائف أخصائي تمويل وأخصائي ائتمان في مؤسسات التمويل الأصغر والجمعيات الأهلية وشركة أمان، وذلك في 6 محافظات، برواتب تصل إلى 7000 جنيه شهريا، وفقا لشروط كل وظيفة.

وظائف وزارة العمل 2026

وظائف أخصائي تمويل في دمياط

توفر مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر 100 فرصة عمل بوظيفة أخصائي تمويل، وفقا للشروط التالية:-

المؤهل الدراسي عال أو متوسط
السن من 20 إلى 35 سنة
الراتب الحد الأدنى للأجور ويزيد حسب الخبرة
أماكن العمل دمياط وفارسكور والزرقا

وظائف أخصائي تمويل في المنوفية

تطلب مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تعيين 20 أخصائي تمويل من الجنسين بمدينة منوف، بالشروط التالية:-

المؤهل الدراسي عال أو متوسط
السن من 20 إلى 35 سنة
الراتب الشهري 7000 جنيه
ساعات العمل 8 ساعات يوميا
 

وظائف أخصائي تمويل في المنيا

تعلن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر عن 150 فرصة عمل للإناث بوظيفة أخصائي تمويل في محافظة المنيا، بالشروط التالية:-

المؤهل الدراسي عال أو متوسط
السن من 18 إلى 30 سنة
الراتب الحد الأدنى للأجور ويزيد حسب الخبرة
أماكن العمل مغاغة وسمالوط وبني مزار

وظائف وزارة العمل 2026

وظائف أخصائي تمويل في قنا

توفر جمعية المبادرة للتمويل متناهي الصغر 5 وظائف أخصائي تمويل من الجنسين في محافظة قنا، بالشروط التالية:-

المؤهل الدراسي عال أو متوسط
السن من 21 إلى 60 سنة
الراتب الشهري 7000 جنيه
عنوان العمل شارع يوسف سعيد بمدينة فرشوط

وظائف أخصائي تمويل في المنوفية

أعلنت جمعية المبادرة للتمويل متناهي الصغر عن 10 وظائف أخصائي تمويل بمحافظة المنوفية، وفقا للشروط التالية:-

المؤهل الدراسي عال أو متوسط
السن من 30 إلى 45 سنة
الراتب الحد الأدنى للأجور ويزيد حسب الخبرة
عنوان العمل بركة السبع شرق شارع محروس

وظائف أخصائي تمويل في كفر الشيخ

تتضمن نشرة وزارة العمل 3 وظائف أخصائي تمويل بجمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة، بالشروط التالية:-

المؤهل الدراسي عال أو متوسط من الجنسين
السن 25 سنة فأكثر
الراتب الشهري 7000 جنيه
عنوان العمل فوه أرض الشابوري بمحافظة كفر الشيخ

وظائف وزارة العمل 2026

وظائف أخصائي ائتمان في أسيوط

تطلب شركة أمان تعيين 10 أخصائيي ائتمان من الجنسين بمحافظة أسيوط، وفقا للشروط التالية:-

المؤهل الدراسي عال أو متوسط
السن حتى 35 سنة
الراتب الحد الأدنى للأجور ويزيد حسب الخبرة
عنوان العمل ديروط تقسيم أبو جبل بمحافظة أسيوط

كيفية التقديم على وظائف وزارة العمل 2026

يمكن للراغبين في التقديم على الوظائف المعلنة اتباع إحدى الطرق التالية:-

التوجه إلى الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم في مدينة نصر
التوجه إلى مديريات العمل بالمحافظات
التواصل مباشرة مع الجهات المعلنة عن الوظائف
زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل للاطلاع على تفاصيل فرص العمل المتاحة

فرص عمل وظائف وزارة العمل وظائف أخصائي تمويل

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