جامعة 6 أكتوبر تفتح باب التقديم لوظائف أكاديمية في الشبكات والأمن السيبراني

أعلنت جامعة 6 أكتوبر عن توافر فرص عمل أكاديمية بكلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب، لشغل وظائف بدرجات أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس، في تخصصي تكنولوجيا الشبكات والأمن السيبراني، وذلك بنظام التعيين أو الإعارة.

وأوضحت جامعة 6 أكتوبر ، في إعلان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم هو السبت 7 نوفمبر 2026، مشيرة إلى ضرورة استيفاء المتقدمين للشروط المحددة وإرفاق المستندات المطلوبة.

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التخصصات والدرجات الأكاديمية المطلوبة

تشمل الوظائف المعلنة تخصص تكنولوجيا الشبكات وتخصص الأمن السيبراني، وتستهدف الحاصلين على المؤهلات العلمية اللازمة لشغل درجات أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس بكلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب.

شروط التقديم لوظائف جامعة 6 أكتوبر

اشترطت الجامعة حصول المتقدم على درجتي الماجستير والدكتوراه في الحاسبات والمعلومات، على أن يكون التخصص في تكنولوجيا الشبكات أو الأمن السيبراني.

كما يشترط أن يكون المتقدم من خريجي إحدى كليات الحاسبات والمعلومات، أو كلية الهندسة من قسمي هندسة الحاسب أو هندسة الاتصالات، مع التخصص في الشبكات، إلى جانب تمتعه بحسن السمعة والسلوك.

وبالنسبة للمتقدمين الذكور، يتعين تقديم مستند يثبت أداء الخدمة العسكرية أو الحصول على الإعفاء منها.

المستندات المطلوبة للتقديم

يتعين على الراغبين في شغل الوظائف الأكاديمية تجهيز سيرة ذاتية محدثة، وصور من شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، مع تجميع الأوراق المطلوبة في ملف واحد بصيغة PDF.

رابط التقديم على وظائف جامعة 6 أكتوبر 2026

حددت الجامعة البريد الإلكتروني التالي لاستقبال طلبات التقديم والمستندات المطلوبة:

[email protected]

وأكدت ضرورة تحديد اسم الكلية في الخانة المخصصة لذلك عند إرسال البريد الإلكتروني، موضحة أن الطلبات التي لا تستوفي هذا الشرط لن يتم النظر فيها.

ومن المقرر إغلاق باب التقديم يوم السبت 7 نوفمبر 2026، ما يستلزم من الراغبين في التقدم مراجعة الشروط والتأكد من اكتمال المستندات قبل إرسال الطلبات.