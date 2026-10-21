الأحد.. الأوقاف تبدأ تدريب 949 مرشحا لوظيفة عامل مسجد ضمن دفعة حسن العطار

تبدأ وزارة الأوقاف، يوم الأحد المقبل، تنفيذ البرامج التدريبية للمرشحين للتعاقد لشغل وظيفة عامل مسجد بالمديريات الإقليمية، ضمن مسابقة عام ٢٠٢٤، دفعة الإمام حسن العطار، وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات التعاقد معهم.

تدريب 949 مرشحا لوظيفة عامل مسجد ضمن دفعة حسن العطار

ويُنظَّم التدريب بالتنسيق بين الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية، التابعة للإدارة المركزية للموارد البشرية، والإدارة العامة للتدريب.

ويستهدف التدريب ٩٤٩ مرشحًا استوفوا شروط المسابقة ومستندات التعاقد، على أن تُنفَّذ البرامج التدريبية بالمديريات الإقليمية التابعين لها، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التعاقد، وفقًا للقواعد المنظمة.