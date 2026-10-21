وزير الأوقاف يهنئ أيمن عبد الغني بتجديد تكليفه بتسيير أعمال وكيل الأزهر

تقدَّم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص التهاني إلى فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، بمناسبة صدور قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتجديد تكليفه بتسيير الأعمال المالية والإدارية لوكالة الأزهر الشريف.

وأعرب وزير الأوقاف عن تمنياته لفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني بالتوفيق والسداد في أداء مهامه، ومواصلة العمل على تعزيز رسالة الأزهر الشريف في نشر الفكر المستنير، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، بما يلبي تطلعات المجتمع ويواكب التحديات المعاصرة.

كما سأل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري الله عز وجل أن يحفظ الأزهر الشريف، وأن يوفق قياداته وعلماءه لمواصلة رسالتهم المخلصة في خدمة الإسلام والمسلمين، والقيام بدورهم في نشر تعاليم الدين الإسلامي وترسيخ قيمه السمحة.

مسيرة الشيخ أيمن عبد الغني العلمية

يذكر أن الشيخ أيمن محمد عبد الغني، وُلد في حي شبرا الخيمة التابع تعليميا لمحافظة القاهرة ودرس بمعهد شبرا الخيمة الثانوي.

وعمل معلما للمواد الشرعية بمعهد شبرا الخيمة ع /ث بنين بمنطقة القاهرة الأزهرية.

وكان ماهرا في جميع العلوم الشرعية فكان فضيلته يشرح الحديث الشريف داخل الفصول للصف الرابع الثانوي فيفهمه ويحفظه خلفه الطلبة من أول شرحه وكان من أوائل من ستخدم استراتيجية الطالب المعلم عام 1996 فكان يطلب من الطلبة شرح الحديث أمام زملائهم ومجيدا للغة العربية وكان بارعا فيها وكان عضوا بارزا ف معهده فكان يقوم بإعداد جداول المعلمين.