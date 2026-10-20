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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دورة مهارات الوعظ الديني للواعظات تواصل فعالياتها بمحاضرات حول أخلاق النبوة

دورة «مهارات الوعظ الديني للواعظات»
دورة «مهارات الوعظ الديني للواعظات»
أحمد سعيد

واصلت الدورة التدريبية المشتركة لواعظات الجزائر ومصر، التي تنظمها وزارة الأوقاف بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، خلال الفترة من 10 إلى 25 من أكتوبر 2026، فعالياتها العلمية والتدريبية، من خلال محاضرات متخصصة وورش عمل تستهدف تنمية المعارف العلمية والمهارات الدعوية والإعلامية للواعظات، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

دورة مهارات الوعظ الديني للواعظات تواصل فعالياتها

وقدم الدكتور أسامة فخري الجندي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، المحاضرة الأولى بعنوان «من أخلاق النبوة إلى صناعة الحضارة»، تناول خلالها أثر الاقتداء بأخلاق النبي -صلى الله عليه وسلم- في بناء الإنسان وصناعة الحضارة، ودور القيم النبوية في ترسيخ الأخلاق الفاضلة، وتعزيز الوعي والمسئولية، والإسهام في بناء مجتمع متماسك يقوم على العلم والعمل.

كما قدّم أشرف رمضان السعدني، عضو المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف، برنامجًا تدريبيًّا حول صناعة المحتوى المرئي على وسائل التواصل الاجتماعي، تناول خلاله المراحل المختلفة لإنتاج المحتوى الرقمي، كما تناول التدريب سبل توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي ودمجها في مراحل التخطيط والإعداد والإنتاج، بما يسهم في تطوير مهارات الواعظات في صناعة محتوى مرئي هادف، وتعزيز قدرتهن على توظيف المنصات الرقمية في نشر الوعي الديني الصحيح والتواصل الفعّال مع مختلف شرائح المجتمع.

وشهدت الفعاليات ورشة عمل حول كتاب «تدريب الراوي»، قدمها الدكتور خالد أبو العز - المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية، تناولت مناقشة عدد من القضايا العلمية المرتبطة بعلوم الحديث الشريف، بما يعزز التأصيل العلمي للواعظات، ويدعم معارفهن في مجال السنة النبوية وعلومها.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف للارتقاء بمستوى التأهيل العلمي والمهني للواعظات المصريات والجزائريات، وتبادل الخبرات بينهما، وتنمية قدراتهن الدعوية والإعلامية، بما يدعم تطوير الخطاب الديني، ويعزز دوره في نشر الوعي وخدمة المجتمع.

وزارة الأوقاف الأوقاف أكاديمية الأوقاف دورة مهارات الوعظ الديني للواعظات تواصل فعالياتها دورة مهارات الوعظ الديني للواعظات

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