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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حركة محدودة لقيادات الإدارة المحلية.. نقل وتعيين سكرتيري عموم ومساعدين وتصعيد رؤساء مدن لوظائف قيادية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، حركة محلية محدودة لسكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين فى عدد من محافظات الجمهورية ، تضمنت الحركة تعيينات وتنقلات لعدد من قيادات الصف الأول والثاني وتصعيد لبعض رؤساء المدن والمراكز إلي وظائف قيادية جديدة.

حركة محليات محدودة

يأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية والبيئة لأداء قيادات المحليات في مختلف المحافظات لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتصعيد المتميزين واستبعاد المقصرين .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الحركة تضمنت نقل وتعيين عدد من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين في محافظات قنا والوادي الجديد والمنوفية والبحيرة وأسوان ، كما تضمنت الحركة تصعيد ونقل عدد من رؤساء المدن والمراكز إلي سكرتيري عموم مساعدين في محافظات المنيا والبحيرة.

توجيهات للقيادات الجديدة 

ووجهت الدكتورة منال عوض ، القيادات الجديدة بأهمية بذل أقصى جهد لخدمة المواطنين والتواجد الميداني في الشارع للاستماع إلي شكواهم وحل مشاكلهم وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في عدد من الملفات التنموية والخدمية التى تمس حياة المواطنين اليومية .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الفترة الحالية تتطلب من جميع العاملين بالإدارة المحلية التفانى والإخلاص في أداء المهام المكلفين بها لتحقيق طموحات وآمال المواطنين علي أرض المحافظات .

حركة محلية محدودة قيادات الإدارة المحلية المحافظات التنمية المحلية والبيئة

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