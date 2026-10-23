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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية : الانتهاء من إعداد مخططات نخل والحسنة في شمال سيناء

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لمدينتي نخل والحسنة بمحافظة شمال سيناء، بما يدعم تنظيم النمو العمراني، وتحديد استخدامات الأراضي واحتياجات التوسع المستقبلي من الطرق والخدمات، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز مقومات التنمية بسيناء.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدفع جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء.

الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية

وتلقت الدكتورة منال عوض تقريراً من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية للمدينتين، وما تمثله من خطوة تخطيطية مهمة لتنظيم التوسع العمراني، وتوجيه استخدامات الأراضي، ووضع إطار واضح لاحتياجات التنمية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بمدينة نخل، شملت أعمال التخطيط التوسع في المساحة المستهدفة للمدينة من 369 فدانا إلى 1251 فدانا بحلول عام 2037، بما يتيح إطارا تخطيطيا لاستيعاب النمو العمراني والسكاني المتوقع، وتحديد مواقع الأنشطة والخدمات اللازمة لدعم احتياجات المواطنين خلال السنوات المقبلة.

وأضاف التقرير أنه تم الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمدينة الحسنة على مساحة تبلغ 403 أفدنة، بما يدعم تنظيم استخدامات الأراضي وتحديد مسارات الحركة وشبكات الطرق، ويساعد على توجيه أعمال التنمية العمرانية وتوفير إطار واضح للتوسع المنظم بالمدينة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية يمثل خطوة مهمة في دعم التخطيط العمراني بمدينتي نخل والحسنة، من خلال وضع رؤية أكثر وضوحا لاستخدامات الأراضي وتحديد احتياجات المدن من الطرق والخدمات، بما يساعد على تحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة عمرانية أكثر تنظيما للمواطنين.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تواصل التنسيق مع الجهات المعنية ومحافظة شمال سيناء لدعم جهود التخطيط والتنمية المحلية، بما يراعي الاشتراطات البيئية والعمرانية، ويدعم توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية، ويعزز فرص التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل لأبناء المنطقة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المخططات التفصيلية تعد إحدى الأدوات الأساسية لتنظيم العمران، حيث تحدد الاستخدامات المختلفة للأراضي، سواء السكنية أو التجارية أو الخدمية أو الصناعية، وتوضح شبكة الطرق والمحاور الرئيسية والداخلية، بما يساعد على الحد من النمو العشوائي والبناء المخالف، وتوجيه التنمية وفقا لرؤية تخطيطية تراعي احتياجات السكان الحالية والمستقبلية.

وأشار الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق إلى أهمية المخططات التفصيلية في دعم جهود التخطيط المحلي، من خلال تحديد أولويات التوسع العمراني واحتياجات المدن من الطرق والخدمات، بما يعزز كفاءة استخدام الأراضي ويساعد على توجيه جهود التنمية والاستثمار وفقاً للاستخدامات المحددة بالمخططات والاشتراطات المنظمة.

التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة إعداد المخططات التفصيلية شمال سيناء منال عوض

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