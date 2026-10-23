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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف حكومية 2026.. فرص جديدة للمهندسين والفنيين

وظائف
وظائف
محمد غالي

تتيح بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إمكانية الاطلاع على إعلانات التوظيف والفرص المتاحة في الجهات الحكومية المختلفة، بالتزامن مع استمرار طرح احتياجات وظيفية في تخصصات متنوعة تشمل الهندسة والكهرباء والزراعة ونظم المعلومات والتحول الرقمي.

ويشترط في بعض هذه الفرص أن يكون المتقدم من العاملين بالفعل بالجهاز الإداري للدولة، نظرا إلى إتاحتها بنظام الندب وليس التعيين المباشر.

وظائف

وظائف جامعة القاهرة للمهندسين 2026

أعلنت جامعة القاهرة حاجتها إلى شغل 5 وظائف مهندس قوى وآلات كهربائية، وفقا للشروط والتفاصيل المحددة بالإعلان الوظيفي.

وتتطلب الوظائف الحصول على مؤهل هندسي مناسب أو ما يعادله، إلى جانب توافر الخبرات الفنية اللازمة لمهام العمل، بما يتوافق مع طبيعة التخصص المطلوب.

وحدد الإعلان يوم 26 أكتوبر 2026 آخر موعد لتلقي الطلبات، مع اشتراط الحصول على موافقة مبدئية من جهة العمل الأصلية، نظرا إلى شغل الوظائف بنظام الندب.

ويتعين على الراغبين في التقدم مراجعة الإعلان الرسمي للتعرف على المؤهلات المطلوبة والخبرات المحددة والمستندات اللازمة، والتأكد من استيفاء جميع الشروط قبل انتهاء موعد التقديم.

وظائف مديرية التموين بكفر الشيخ 2026

تضمنت فرص العمل المعلنة احتياج مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ إلى شغل 15 وظيفة فني زراعي، وفقا للضوابط المحددة في الإعلان.

وتشترط الوظائف الحصول على مؤهل متوسط أو فوق متوسط مناسب، بحسب التخصصات المقبولة، مع تحديد 45 عاما حدا أقصى لسن المتقدمين.

وحدد الإعلان يوم 2 نوفمبر 2026 موعدا نهائيا للتقديم، مع ضرورة مراجعة الشروط التفصيلية قبل تقديم الطلبات.

وتندرج هذه الفرص ضمن الوظائف المطروحة بنظام الندب، وهو ما يستلزم التأكد من انطباق شروط الندب على المتقدمين ومراجعة الإجراءات المطلوبة لدى جهة العمل الأصلية والجهة المستقبلة.

وظائف

وظيفة مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي

شملت الإعلانات أيضا وظيفة مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، في إطار الاحتياجات الوظيفية المرتبطة بتطوير نظم المعلومات والخدمات الرقمية داخل المؤسسات الحكومية.

وتستهدف الوظيفة أصحاب المؤهلات العليا المناسبة ممن يمتلكون الخبرات المرتبطة بنظم المعلومات والتحول الرقمي، مع تحديد 45 عاما حدا أقصى للسن وفقا للبيانات الواردة في الإعلان.

وحدد الإعلان يوم 29 أكتوبر 2026 آخر موعد للتقديم، مع ضرورة الاطلاع على الشروط التفصيلية لمعرفة متطلبات الخبرة والمؤهلات والمستندات المطلوبة وإجراءات التقدم للوظيفة.

وتحظى تخصصات نظم المعلومات والتحول الرقمي باهتمام متزايد داخل الجهات الحكومية، في ظل التوسع في تطوير الخدمات الإلكترونية وتحسين إدارة البيانات ورفع كفاءة الإجراءات الإدارية.

وظائف

رابط الاستعلام عن الوظائف الحكومية 2026

يمكن للراغبين في التعرف على الوظائف الحكومية المتاحة وشروط التقديم الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال الرابط الرسمي التالي.

https://jobs.caoa.gov.eg/

وتتيح البوابة البحث عن الإعلانات المنشورة باستخدام اسم الجهة الحكومية أو المسمى الوظيفي، مع إمكانية الاطلاع على تفاصيل كل إعلان والمواعيد المحددة لتلقي الطلبات.

وينبغي للمتقدمين مراجعة المؤهلات المطلوبة وشروط السن والخبرة والمستندات اللازمة، والتأكد من استمرار فتح باب التقديم قبل اتخاذ أي إجراءات.

شروط مهمة قبل التقديم على الوظائف الحكومية

تختلف شروط الالتحاق بالوظائف الحكومية وفقا لطبيعة كل فرصة والجهة المعلنة، ولذلك يجب قراءة الإعلان كاملا والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات قبل تقديم الطلب.

كما ينبغي الانتباه إلى أن الوظائف المطروحة بنظام الندب تختلف عن مسابقات التعيين الجديدة، إذ ترتبط عادة بكون المتقدم من العاملين بالفعل في الجهاز الإداري للدولة، مع الالتزام بالإجراءات والموافقات اللازمة.

ويظل الإعلان الرسمي المنشور على بوابة الوظائف الحكومية المرجع الأساسي للتحقق من تفاصيل كل فرصة ومواعيد التقديم وشروط القبول، خاصة مع اقتراب المواعيد النهائية لبعض الوظائف المعلنة خلال أكتوبر ونوفمبر 2026.

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