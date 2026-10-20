وظائف برواتب 13 ألف جنيه وفرص عمل حتى سن 60 عاما

بيحث المواطنون عن الوظائف الخاليه التي اعلنتها وزارة العمل لشهر أكتوبر 2026 الباب أمام الباحثين عن فرص عمل جديدة في عدد من القطاعات والمهن المختلفة داخل السوق.

وتشمل الوظائف المتاحة تخصصات الأمن والمبيعات والتصنيع والتمويل متناهي الصغر والخدمات البيئية والصيانة الفنية، برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه شهريا وفقا لطبيعة الوظيفة والخبرة.

وظائف

وتتنوع فرص العمل المعلنة لتناسب الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة وكذلك بعض الوظائف التي لا تشترط مؤهلا دراسيا مرتفعا.

كما تتضمن مزايا إضافية في عدد من الشركات تشمل التأمينات الاجتماعية والطبية والوجبات والإقامة ووسائل انتقال العاملين، وتصل السن المطلوبة في إحدى الوظائف إلى 60 عاما بما يتيح فرصا لشريحة واسعة من المتقدمين.

وظائف وزارة العمل في أكتوبر 2026 والشروط المطلوبة

تضم النشرة مجموعة من فرص العمل لدى شركات ومؤسسات تعمل في مجالات متعددة، وحددت الجهات المعلنة أعداد الوظائف والرواتب وشروط التقديم وأرقام التواصل للراغبين في الالتحاق بها.

وظائف أفراد أمن برواتب تصل إلى 9000 جنيه

أعلنت شركة للأمن ونقل الأموال عن توافر 40 فرصة عمل بمسمى فرد أمن للعمل في عدد من المواقع تشمل التجمع والعين السخنة والعاصمة الجديدة.

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي.

السن المطلوبة من 18 إلى 55 عاما.

المؤهل الدراسي متوسط أو دون مؤهل.

الراتب الشهري يتراوح بين 7500 و9000 جنيه.

وتشمل المزايا المقدمة للعاملين الوجبات والإقامة والتأمين الاجتماعي والطبي والزيادة السنوية والمواصلات.

وللتقديم والاستفسار يمكن التواصل على رقم 01105218013.

ويقع عنوان الشركة في 1 شارع أنور الفتى المتفرع من شارع عباس العقاد بمدينة نصر.

وظائف

وظائف التمويل متناهي الصغر حتى سن 60 عاما

تتيح إحدى مؤسسات التمويل متناهي الصغر 5 فرص عمل بمسمى أخصائي تمويل للذكور والإناث من الحاصلين على المؤهلات العليا أو المتوسطة.

وتشترط الوظيفة أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و60 عاما مع راتب شهري يبلغ 7000 جنيه.

وللاستفسار عن تفاصيل الوظيفة وإجراءات التقديم يمكن الاتصال على رقم 01016325748.

ويكون التقديم من خلال عنوان المؤسسة في شارع يوسف سعيد بمدينة فرشوط بمحافظة قنا.

وظائف للحلويات برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه

تتضمن الوظائف المعلنة لدى شركة لصناعة الحلوى فرصا في مجالات البيع والتصنيع والأمن والكاشير مع اختلاف الشروط وفقا لطبيعة كل مهنة.

وتشمل الوظائف المطلوبة 20 كاشير و50 بائع حلوى و10 شيف فطائر و20 فرد أمن و50 عامل حلويات.

وتتراوح السن المطلوبة بين 18 و45 عاما بينما تبدأ الرواتب من 7000 جنيه وتصل إلى 13000 جنيه شهريا بحسب الوظيفة والخبرة.

وتتطلب بعض الوظائف خبرة تصل إلى 3 سنوات مع اختلاف المؤهل الدراسي المطلوب وفقا لطبيعة العمل.

وللتقديم والاستفسار يمكن التواصل على رقم 01126555312.

ويكون مقر الشركة في شارع أبو محرم بمنطقة مسطرد في شبرا الخيمة.

وظائف شركة للخدمات البيئية

تضم فرص العمل لدى شركة لخدمات البيئة الحديثة عددا كبيرا من الوظائف في مجالات الخدمات البيئية والقيادة والصيانة الفنية.

وتشمل الاحتياجات المعلنة 500 عامل خدمات و200 سائق و10 كهربائيي ديزل و10 ميكانيكيي ديزل و10 ميكانيكيي هيدروليك و10 فنيي إطارات ثقيل.

وتتراوح السن المطلوبة بين 18 و50 عاما مع اختلاف المؤهل الدراسي وفقا للمهنة. ويجري تحديد الأجر وفقا للحد الأدنى للأجور المطبق وطبيعة الوظيفة والخبرة المكتسبة بحسب الإعلان.

وللتقديم والاستفسار يمكن التواصل على رقم 01206006708.

وتتركز فرص العمل المعلنة في منطقة غرب الإسكندرية.

وظائف

وظائف عمال إنتاج بشركة للصناعات الطبية

أعلنت شركة للصناعات الطبية عن حاجتها إلى 10 عمال إنتاج من الذكور والإناث للعمل بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار بالإسماعيلية.

وتشترط الوظيفة الحصول على مؤهل متوسط وأن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و45 عاما.

ويحدد الأجر وفقا للحد الأدنى للأجور مع إمكانية زيادته بحسب الخبرة وفقا للتفاصيل المعلنة.

وللتقديم والاستفسار يمكن التواصل على رقم 01129888085.