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وظائف مشروع الضبعة النووية 2026.. رواتب تصل إلى 40 ألف جنيه وطريقة التقديم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف مشروع الضبعة النووية 2026.. رواتب تصل إلى 40 ألف جنيه وطريقة التقديم

وظائف مشروع الضبعة النووية 2026
وظائف مشروع الضبعة النووية 2026
محمد غالي

تفتح فرص العمل الجديدة بمشروع محطة الضبعة النووية الباب أمام العمالة الفنية والحرفية للالتحاق بإحدى الشركات العاملة بالمشروع، مع إتاحة وظائف متعددة برواتب تختلف حسب طبيعة المهنة ومستوى الخبرة، وتصل إلى 40 ألف جنيه شهريا.

وأعلنت وزارة العمل بدء استقبال طلبات أبناء محافظة قنا لشغل الوظائف المطلوبة، مع توفير عدد من المزايا تشمل السكن والوجبات اليومية ووسائل الانتقال من وإلى موقع العمل.

وظائف مشروع الضبعة النووية 2026

موعد التقديم على وظائف مشروع الضبعة النووية

بدأ التقديم على وظائف مشروع محطة الضبعة النووية يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، ويستمر حتى الأربعاء 21 أكتوبر 2026، وفقا للمواعيد المعلنة، ويجري التقديم وإجراء الاختبارات من خلال مقر مديرية العمل بمحافظة قنا، بمنطقة الكلاجين بمدينة قفط، أمام إدارة مرور قفط.

وطلب من المتقدمين استكمال إجراءات التعيين خلال الفترة المحددة، وتسليم المستندات المطلوبة، إلى جانب نموذج 111 للتأمين الصحي وصورة شخصية، وفقا للإجراءات المقررة.

المهن المطلوبة في مشروع الضبعة النووية

تضم قائمة الوظائف المعلنة 7 تخصصات ومهن فنية وحرفية، لتلبية احتياجات العمل داخل المشروع، وتشمل:

- لحامين.
- حدادين مسلح.
- فنيي تركيبات.
- فورمجية خرسانة.
- مبيضي محارة.
- نقاشين.
- عمال مساعدين.

وتتيح هذه الوظائف فرصا لأصحاب الخبرات المهنية في أعمال الإنشاءات والتركيبات والأعمال الفنية المساندة، مع اختلاف متطلبات كل مهنة وفقا لطبيعة العمل.

رواتب ومزايا وظائف محطة الضبعة النووية

تتراوح الرواتب المعلنة للوظائف بين 14 ألفا و250 جنيها و40 ألف جنيه شهريا، بحسب المهنة والخبرة المطلوبة، إلى جانب مجموعة من المزايا التي تستهدف توفير احتياجات العاملين خلال فترة العمل بالمشروع.

وتشمل المزايا المعلنة ما يلي.

- نظام عمل بواقع 26 يوم عمل مقابل 6 أيام راحة.
- توفير السكن للعاملين.
- تقديم وجبات يومية.
- توفير وسائل انتقال من وإلى موقع العمل.

وتختلف قيمة الأجر وفقا للتخصص والخبرة، لذلك ينبغي للراغبين في التقديم الاستفسار عن الراتب المحدد للمهنة التي يرغبون في الالتحاق بها قبل استكمال إجراءات التعيين.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف الضبعة

حددت وزارة العمل مجموعة من المستندات اللازمة لاستكمال إجراءات التعيين، ويجب على المتقدمين تجهيزها وفقا للمتطلبات المعلنة، وتشمل:

1. شهادة الميلاد.
2. كعب العمل.
3. برنت تأميني يفيد بعدم وجود تأمينات، وفقا للشروط المعلنة.
4. صورة من بطاقة الرقم القومي.
5. شهادة الخدمة العسكرية أو ما يوضح الموقف منها.
6. صحيفة الحالة الجنائية «الفيش والتشبيه».
7. 8 صور شخصية.
8. نموذج 111 جند، وفقا للمستندات المطلوبة.
9. شهادة قياس المهارة.

وينصح المتقدمون بمراجعة المستندات المطلوبة والتأكد من استيفائها قبل التوجه إلى مقر التقديم، لتجنب تأخير إجراءات التسجيل أو التعيين.

وظائف مشروع الضبعة النووية 2026

شروط التقديم على وظائف مشروع الضبعة النووية

تتضمن شروط الالتحاق بالوظائف المعلنة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يزيد عمره على 50 عاما، مع اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات المحددة للوظيفة.

كما يتعين تقديم ما يثبت الموقف من الخدمة العسكرية، سواء بأداء الخدمة أو الإعفاء منها، وفقا للشروط المقررة. وتعد الخبرة المهنية في التخصصات المطلوبة ميزة إضافية عند الاختيار، بينما لا يشترط الإعلان حصول جميع المتقدمين على مؤهلات دراسية، إذ تشمل الفرص المهن التي تعتمد على المهارة والخبرة العملية.

وظائف مشروع الضبعة النووية 2026

أرقام الاستفسار عن وظائف محطة الضبعة

خصصت وزارة العمل أرقام هواتف للاستفسار عن الوظائف المتاحة وشروط الالتحاق وإجراءات التقديم، وهي:

- 01011900423
- 01010229962
- 01028692447
- 01018690045
- 01040915519
- 01017099989

ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من فرص العمل إلى الالتزام بمواعيد التقديم والاختبارات، والتواصل عبر الأرقام المعلنة للتأكد من تفاصيل الوظائف والمستندات المطلوبة وآليات استكمال إجراءات التعيين قبل انتهاء فترة التقديم يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026.

فرص العمل محطة الضبعة النووية موعد التقديم على وظائف مشروع الضبعة النووية

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