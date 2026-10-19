تأهيل الطلاب لوظائف المستقبل.. نواب يؤكدون أهمية ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل

أكد نواب أهمية انعقاد «منتدى مصر 2026»، وما يطرحه من مناقشات بشأن مستقبل التعليم في مصر، ومدى توافق مخرجاته مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات المستقبل، مشددين على ضرورة تطوير المناهج وأساليب التقييم، وتأهيل المعلمين، وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداع والابتكار لدى الطلاب، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتعزيز فرص الشباب في سوق العمل، ودعم جهود التنمية المستدامة.

أكد النائب حازم الريان، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أهمية انعقاد «منتدى مصر 2026»، وما يطرحه من مناقشات حول تطوير منظومة التعليم وتأهيل الأجيال الجديدة لمتطلبات المستقبل، مشيرا إلى أن الاستثمار في الإنسان يمثل أحد المحاور المهمة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الريان في تصريحات خاصة أن الجلسة الحوارية الأولى بالمنتدى، التي تحمل عنوان «ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟»، تفتح المجال لمناقشة مدى توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وأهمية إعداد الطلاب بالمعارف والمهارات التي تساعدهم على مواكبة التطورات المتلاحقة.

وأشار إلى أن تطوير التعليم لا يقتصر على تحديث المناهج الدراسية فقط، بل يشمل أيضًا تحسين جودة العملية التعليمية، وتطوير أساليب التقييم، وتأهيل المعلمين، وتعزيز المهارات العملية والتكنولوجية لدى الطلاب، بما يساعدهم على الاستعداد للحياة الجامعية والمهنية.

جودة التعليم والتدريب

وأضاف أن قضايا الشباب ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجودة التعليم والتدريب، إذ يسهم إعداد الشباب وتأهيلهم في توسيع فرص مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز قدرتهم على الابتكار والمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات التنمية.

إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة

وأكد الريان أهمية تعزيز الربط بين التعليم الجامعي والبحث العلمي والابتكار من ناحية، واحتياجات القطاعات الاقتصادية والتنموية من ناحية أخرى، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة، ويحد من الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التوظيف.

وشدد عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على أهمية الاستفادة من المناقشات والخبرات المطروحة خلال المنتدى في دعم الرؤى الخاصة بتطوير التعليم والتدريب، وتعزيز فرص الشباب في بناء مستقبلهم، بما يتماشى مع متطلبات التنمية والتغيرات التي يشهدها سوق العمل.

أكدت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أهمية انعقاد «منتدى مصر 2026»، وما يتضمنه من مناقشات حول مستقبل التعليم وسبل تطويره بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة واحتياجات سوق العمل.

وأوضحت في تصريحات خاصة أن الجلسة الحوارية الأولى بالمنتدى، التي تحمل عنوان «ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟»، تطرح قضية مهمة تتعلق بمدى قدرة منظومة التعليم على تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات اللازمة للنجاح في المراحل التعليمية المختلفة، والاستعداد للحياة العملية.

وأشارت صبورة السيد إلى أن تطوير التعليم لا ينبغي أن يقتصر على زيادة فرص الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، بل يجب أن يمتد إلى تحسين جودة التعلم الفعلي، وتحديث المناهج الدراسية، وتطوير أساليب التقييم، والاهتمام بتأهيل المعلمين بما يواكب متطلبات العصر.

تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات

وأضافت أن تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات، إلى جانب المهارات الرقمية والتكنولوجية، أصبحت من المتطلبات الأساسية لإعداد أجيال قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية والمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية.

وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أهمية تعزيز التكامل بين مراحل التعليم المختلفة، وربط التعليم الجامعي بالبحث العلمي والابتكار واحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تحسين مستوى الخريجين ورفع قدرتهم على المنافسة في مختلف المجالات.

وشددت النائبة صبورة السيد على أهمية الاستفادة من المناقشات التي يشهدها المنتدى في دعم جهود تطوير المنظومة التعليمية، ووضع جودة التعليم في مقدمة الأولويات، باعتبارها أحد العوامل الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير منظومة التعليم في مصر لم يعد يقتصر على تحديث المناهج أو زيادة فرص الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، بل أصبح ضرورة لبناء أجيال قادرة على التفكير النقدي والابتكار والتعامل مع المتغيرات المتسارعة، ومواكبة احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل.

وأوضحت فارس في تصريحات هاصة في إطار فعاليات «منتدى مصر 2026»، أن الجلسة الحوارية الأولى، التي تحمل عنوان «ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟»، تطرح تساؤلًا جوهريًا حول مدى قدرة المنظومة التعليمية على إعداد الطلاب لمتطلبات المستقبل، ومدى استفادتهم الفعلية مما يتلقونه من معارف ومهارات خلال مراحل التعليم المختلفة.

وأشارت إلى أن جودة التعليم لا تُقاس بكمية المعلومات التي يحفظها الطالب، وإنما بقدرته على فهمها وتوظيفها في مواقف الحياة المختلفة، وتحليل المشكلات، واتخاذ القرارات المناسبة، مؤكدة أن الانتقال من التلقين إلى التعلم القائم على الفهم والتطبيق يمثل أحد المحاور الأساسية لتطوير العملية التعليمية.

التطور التكنولوجي المتسارع

وأضافت أن التطور التكنولوجي المتسارع، وما يشهده العالم من توسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فرض متطلبات جديدة على نظم التعليم، فلم تعد الشهادة وحدها كافية لضمان جاهزية الخريجين، بل أصبحت مهارات التفكير النقدي والتواصل والإبداع والتعلم المستمر من الركائز الأساسية للنجاح في سوق العمل.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن المعلم يمثل عنصرًا محوريًا في عملية التطوير، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بالتدريب المستمر، وتوفير الأدوات التعليمية الحديثة، وتمكينه من أداء دور يتجاوز نقل المعلومات إلى تنمية قدرات الطلاب على الفهم والتحليل والإبداع، إلى جانب تعزيز الربط بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل من خلال التدريب العملي ودعم البحث العلمي والشراكة مع مؤسسات الإنتاج.

قياس نتائج تطوير التعليم

وشددت فارس على أهمية قياس نتائج تطوير التعليم من خلال مؤشرات واضحة تعكس مستوى المهارات التي يكتسبها الطلاب، ومدى ملاءمة قدرات الخريجين لاحتياجات سوق العمل، بدلًا من الاكتفاء بالإعلان عن الخطط والبرامج، مؤكدة ضرورة تحويل أهداف التطوير إلى سياسات قابلة للتنفيذ والتقييم.

كما أكدت أهمية تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية بين الطلاب في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن العدالة التعليمية لا تعني إتاحة التعليم للجميع فحسب، بل تتطلب أيضًا توفير الظروف والإمكانات التي تساعد كل طالب على التعلم والتقدم وفقًا لقدراته، بما يضمن عدم تأثر فرصه التعليمية بمكان إقامته أو ظروفه.

واختتمت النائبة نيفين فارس بالتأكيد على أن مستقبل مصر يرتبط بقدرتها على إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات وصناعة الفرص، وأن الاستثمار الحقيقي في التعليم هو الاستثمار في الإنسان، بما يمنحه القدرة ليس فقط على التكيف مع المتغيرات، بل أيضًا على المشاركة في صنع المستقبل وتطوير المجتمع.