برلمانية: تطوير التعليم يجب أن يركز على بناء مهارات التفكير والابتكار وتأهيل الأجيال للمستقبل

أكدت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير منظومة التعليم في مصر لم يعد يقتصر على تحديث المناهج أو زيادة فرص الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، بل أصبح ضرورة لبناء أجيال قادرة على التفكير النقدي والابتكار والتعامل مع المتغيرات المتسارعة، ومواكبة احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل.

وأوضحت فارس في تصريحات هاصة في إطار فعاليات «منتدى مصر 2026»، أن الجلسة الحوارية الأولى، التي تحمل عنوان «ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟»، تطرح تساؤلًا جوهريًا حول مدى قدرة المنظومة التعليمية على إعداد الطلاب لمتطلبات المستقبل، ومدى استفادتهم الفعلية مما يتلقونه من معارف ومهارات خلال مراحل التعليم المختلفة.

وأشارت إلى أن جودة التعليم لا تُقاس بكمية المعلومات التي يحفظها الطالب، وإنما بقدرته على فهمها وتوظيفها في مواقف الحياة المختلفة، وتحليل المشكلات، واتخاذ القرارات المناسبة، مؤكدة أن الانتقال من التلقين إلى التعلم القائم على الفهم والتطبيق يمثل أحد المحاور الأساسية لتطوير العملية التعليمية.

التطور التكنولوجي المتسارع

وأضافت أن التطور التكنولوجي المتسارع، وما يشهده العالم من توسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فرض متطلبات جديدة على نظم التعليم، فلم تعد الشهادة وحدها كافية لضمان جاهزية الخريجين، بل أصبحت مهارات التفكير النقدي والتواصل والإبداع والتعلم المستمر من الركائز الأساسية للنجاح في سوق العمل.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن المعلم يمثل عنصرًا محوريًا في عملية التطوير، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بالتدريب المستمر، وتوفير الأدوات التعليمية الحديثة، وتمكينه من أداء دور يتجاوز نقل المعلومات إلى تنمية قدرات الطلاب على الفهم والتحليل والإبداع، إلى جانب تعزيز الربط بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل من خلال التدريب العملي ودعم البحث العلمي والشراكة مع مؤسسات الإنتاج.

قياس نتائج تطوير التعليم

وشددت فارس على أهمية قياس نتائج تطوير التعليم من خلال مؤشرات واضحة تعكس مستوى المهارات التي يكتسبها الطلاب، ومدى ملاءمة قدرات الخريجين لاحتياجات سوق العمل، بدلًا من الاكتفاء بالإعلان عن الخطط والبرامج، مؤكدة ضرورة تحويل أهداف التطوير إلى سياسات قابلة للتنفيذ والتقييم.

كما أكدت أهمية تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية بين الطلاب في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن العدالة التعليمية لا تعني إتاحة التعليم للجميع فحسب، بل تتطلب أيضًا توفير الظروف والإمكانات التي تساعد كل طالب على التعلم والتقدم وفقًا لقدراته، بما يضمن عدم تأثر فرصه التعليمية بمكان إقامته أو ظروفه.

واختتمت النائبة نيفين فارس بالتأكيد على أن مستقبل مصر يرتبط بقدرتها على إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات وصناعة الفرص، وأن الاستثمار الحقيقي في التعليم هو الاستثمار في الإنسان، بما يمنحه القدرة ليس فقط على التكيف مع المتغيرات، بل أيضًا على المشاركة في صنع المستقبل وتطوير المجتمع.