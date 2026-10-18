برلمانية: يجب على الرياضة المدرسية اكتشاف الطلاب الموهوبين وتوفير رعاة لهم

قالت النائبة عايدة إسماعيل، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن النقاط التي سيتم طرحها في محور الشباب والرياضة بمنتدى مصر مهمة جدا.

وأشارت إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن هناك أمور أساسية لا بد من حدوثها وهي حماية لـ"رعاة المواهب"، بحيث تقوم الرياضة المدرسية باكتشاف الموهوبين، وأن يكون هناك رعاة لهم.

وأكدت عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ضرورة حفظ حق رعاة الموهوبين، بحيث لا تتغلب الاتحادات على الرعاة في هذه النقطة، وبالتالي يبدأ الرعاة في الهروب من رعاية الموهوبين، مشيرة إلى ضرورة وجود فكر منظم لرعاية الموهوبين، لأن لدينا كنوزا في مصر، ولكن ليس هناك من يعمل على اكتشافها، وتطبيق أسس للحفاظ على حق الموهوب والراعي لهذا الموهوب.

منتدى مصر

تبدأ فعاليات منتدى مصر، الإثنين 19 أكتوبر، بمحور “بناء الإنسان”، الذي يركز على التعليم والشباب والرياضة والثقافة؛ باعتبارها ملفات أساسية في إعداد الأجيال الجديدة، وتطوير مهاراتها، وتوسيع فرص المشاركة والإبداع.

وتشمل الموضوعات المدرجة في أجندة هذا اليوم، جلسات تناقش ما يتعلمه الطلاب ومدى تأهيلهم للمستقبل، ودور الشباب والرياضة في صناعة التأثير، إلى جانب الثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية.

وتهم هذه المناقشات، الأسر والطلاب والشباب والمعلمين والعاملين في مجالات التعليم والتدريب والثقافة، خاصة في ظل أهمية الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وتبرز التساؤلات بشأن سبل تحسين جودة التعليم، وتوسيع فرص التدريب واكتشاف المواهب، ودور المؤسسات التعليمية والثقافية في تأهيل الشباب للمشاركة في التنمية.