بناء الإنسان والإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.. ملفات ترسم أولويات منتدى مصر

تتجه الأنظار إلى منتدى مصر 2026، في ظل تعدد الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تفرض نفسها على أجندة العمل الوطني، وتزايد الحاجة إلى طرح رؤى عملية تستجيب لتطلعات المواطنين وتدعم مسارات التنمية الشاملة.

بناء الإنسان في مقدمة هذه الأولويات

ويأتي بناء الإنسان في مقدمة هذه الأولويات، باعتباره نقطة الانطلاق نحو تطوير التعليم والثقافة وتحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات، بالتوازي مع تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.

كما يبرز الملف الاقتصادي بما يتضمنه من تحديات تتعلق بالدين العام والطاقة، إلى جانب الاستفادة من قدرات المصريين بالخارج، بما يفتح المجال أمام مناقشات تستهدف بلورة حلول واقعية تدعم الاقتصاد وتحسن مستوى معيشة المواطنين.

بناء الإنسان والتحول الرقمي في صدارة المناقشات

وتتصدر قضية بناء الإنسان أجندة الموضوعات المطروحة للنقاش خلال منتدى مصر 2026، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمتد لتشمل تطوير منظومتي التعليم والثقافة، وتحسين جودة الحياة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تنمية القدرات البشرية وتأهيل الأفراد

وتتجاوز هذه القضية حدود الخدمات الأساسية، لتشمل تنمية القدرات البشرية وتأهيل الأفراد لمتطلبات المستقبل، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، ويعزز قدرة المجتمع على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.

التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية

ويحظى التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات باهتمام خاص ضمن محاور المنتدى، في ضوء أهمية مواكبة التطورات العالمية، وتوسيع الاستفادة من التكنولوجيا في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات ورفع معدلات الإنتاجية.

الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والمائي على طاولة المنتدى

وتشمل الملفات المطروحة كذلك برامج الحماية الاجتماعية، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء المعيشية، وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.

كما تبرز قضايا الأمن الغذائي والمائي ضمن أولويات المناقشات، في ظل أهمية تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات المرتبطة بتوفير الغذاء والموارد المائية، بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويحافظ على مقومات التنمية.

وتعكس هذه المحاور توجهًا نحو الربط بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بحيث لا تقتصر جهود التنمية على المؤشرات المالية، وإنما تمتد إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز قدرة المواطنين على الاستفادة من ثمار التنمية.

إصلاح الاقتصاد ومعالجة الدين العام وملف الطاقة

ويمثل الملف الاقتصادي أحد أبرز المحاور التي ينتظر أن تحظى بمناقشات موسعة داخل المنتدى، خاصة فيما يتعلق بسبل إصلاح الاقتصاد، والتعامل مع تحديات الدين العام، وطرح رؤى تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم مسارات التنمية.

كما يتضمن جدول القضايا المطروحة ملف الطاقة، في ضوء ارتباطه المباشر بمختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وأهميته في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة القطاعات المختلفة على التوسع وتحقيق معدلات أداء أفضل.

وتبرز أهمية هذه المناقشات في ضرورة الوصول إلى أفكار قابلة للتطبيق، تراعي التحديات القائمة وتستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطنين، بما يجعل المخرجات المنتظرة أكثر ارتباطًا بالواقع العملي.

المصريون بالخارج شريك في مسيرة التنمية

ولا تغيب أوضاع المصريين بالخارج عن أجندة منتدى مصر 2026، إذ تشمل الملفات المطروحة بحث سبل الاستفادة من قدراتهم وخبراتهم وإمكاناتهم في دعم جهود التنمية داخل البلاد.