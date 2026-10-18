قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع الإيراني الجديد: أنا على قائمة الاغتيالات منذ 35 عاما.. ونتوعد ترامب برد قاسٍ
لاستئناف المناقشات.. رفع جلسة مجلس النواب الطارئة وانعقاد أخرى غدًا
محمود ممدوح يُشعل سباق الهدافين.. وزيزو و6 لاعبين يطاردون الصدارة في الدوري
رمضان عبد المعز يشيد بمنتدى مصر 2026: الشورى والاستماع للشباب منهج نبوي
زادت 10 قروش.. سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية في البنوك الآن
عمر الساعي يقتحم قائمة هدافي الأهلي.. وزيزو يفتتح سجله الإفريقي بالقميص الأحمر
مقتل 11 شخصا في هجوم مسيرة للدعم السريع على منطقة حجر سناكيت بغرب دارفور
المتحدث باسم الخارجية يكشف لـ«صدى البلد» تطورات أوضاع الجالية المصرية بفرنسا
5 سيارات صينية زيرو بأقل من 800 ألف جنيه .. مواصفات وأسعار
خلافات الجيرة تنتهى بمشاجرة بالشوم في البحيرة
دون تغيير.. تفاصيل سعر الذهب بعد ساعات من التعاملات المسائية الآن
وزير الاستثمار: 48 مليار دولار صادرات مصر السلعية غير البترولية بنهاية 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بناء الإنسان والإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.. ملفات ترسم أولويات منتدى مصر

منتدى مصر
منتدى مصر
محمد البدوي

تتجه الأنظار إلى منتدى مصر 2026، في ظل تعدد الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تفرض نفسها على أجندة العمل الوطني، وتزايد الحاجة إلى طرح رؤى عملية تستجيب لتطلعات المواطنين وتدعم مسارات التنمية الشاملة. 

بناء الإنسان في مقدمة هذه الأولويات

ويأتي بناء الإنسان في مقدمة هذه الأولويات، باعتباره نقطة الانطلاق نحو تطوير التعليم والثقافة وتحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات، بالتوازي مع تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي. 

كما يبرز الملف الاقتصادي بما يتضمنه من تحديات تتعلق بالدين العام والطاقة، إلى جانب الاستفادة من قدرات المصريين بالخارج، بما يفتح المجال أمام مناقشات تستهدف بلورة حلول واقعية تدعم الاقتصاد وتحسن مستوى معيشة المواطنين.

بناء الإنسان والتحول الرقمي في صدارة المناقشات

وتتصدر قضية بناء الإنسان أجندة الموضوعات المطروحة للنقاش خلال منتدى مصر 2026، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمتد لتشمل تطوير منظومتي التعليم والثقافة، وتحسين جودة الحياة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تنمية القدرات البشرية وتأهيل الأفراد

وتتجاوز هذه القضية حدود الخدمات الأساسية، لتشمل تنمية القدرات البشرية وتأهيل الأفراد لمتطلبات المستقبل، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، ويعزز قدرة المجتمع على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.

التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية

ويحظى التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات باهتمام خاص ضمن محاور المنتدى، في ضوء أهمية مواكبة التطورات العالمية، وتوسيع الاستفادة من التكنولوجيا في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات ورفع معدلات الإنتاجية.

الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والمائي على طاولة المنتدى

وتشمل الملفات المطروحة كذلك برامج الحماية الاجتماعية، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء المعيشية، وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.

كما تبرز قضايا الأمن الغذائي والمائي ضمن أولويات المناقشات، في ظل أهمية تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات المرتبطة بتوفير الغذاء والموارد المائية، بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويحافظ على مقومات التنمية.

وتعكس هذه المحاور توجهًا نحو الربط بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بحيث لا تقتصر جهود التنمية على المؤشرات المالية، وإنما تمتد إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز قدرة المواطنين على الاستفادة من ثمار التنمية.

إصلاح الاقتصاد ومعالجة الدين العام وملف الطاقة

ويمثل الملف الاقتصادي أحد أبرز المحاور التي ينتظر أن تحظى بمناقشات موسعة داخل المنتدى، خاصة فيما يتعلق بسبل إصلاح الاقتصاد، والتعامل مع تحديات الدين العام، وطرح رؤى تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم مسارات التنمية.

كما يتضمن جدول القضايا المطروحة ملف الطاقة، في ضوء ارتباطه المباشر بمختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وأهميته في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة القطاعات المختلفة على التوسع وتحقيق معدلات أداء أفضل.

وتبرز أهمية هذه المناقشات في ضرورة الوصول إلى أفكار قابلة للتطبيق، تراعي التحديات القائمة وتستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطنين، بما يجعل المخرجات المنتظرة أكثر ارتباطًا بالواقع العملي.

المصريون بالخارج شريك في مسيرة التنمية

ولا تغيب أوضاع المصريين بالخارج عن أجندة منتدى مصر 2026، إذ تشمل الملفات المطروحة بحث سبل الاستفادة من قدراتهم وخبراتهم وإمكاناتهم في دعم جهود التنمية داخل البلاد.

بناء الإنسان الحماية الاجتماعية منتدى مصر التنمية الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

الدواجن

ارتفعت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

مجلس النواب

جلسة مهمة تلبية لدعوة الرئيس السيسي .. ماذا يحدث في البرلمان اليوم؟

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على المتهم بالتسلل لمنزل جاره والتعدي على ابنته ومحاولة سرقتها بالشرقية

منصة ولعبة روبلوكس

مفاجآت في حيثيات عدم قبول وقف تنفيذ وإلغاء قرار حجب «روبلوكس» داخل مصر

مجلس الدولة

رئيس مجلس القضاء الإداري بالسعودية يزور مجلس الدولة المصري.. لهذا السبب

بالصور

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

المزيد