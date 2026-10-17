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ديني

405 إدارات فرعية و238 وظيفة.. حصاد التطوير المؤسسي بوزارة الأوقاف خلال 3 أشهر

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف،  إنجاز الإدارة العامة للتطوير المؤسسي التابعة للإدارة المركزية للموارد البشرية عددًا من الملفات التنظيمية والإدارية خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، في الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر 2026، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير الهياكل التنظيمية، ورفع كفاءة الأداء الإداري، وتحديث منظومة الموارد البشرية، وبرعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف،

وشملت الإنجازات استحداث 405 إدارات فرعية بالمديريات الإقليمية، واستحداث إدارتين بمستشفى الدعاة، إلى جانب إعداد جدول الوظائف الرأسي، ومتابعة مراجعة واعتماد 23 بطاقة وصف وظيفي، فضلًا عن أرشفة 470 ملفًا إلكترونيًا، وتحديث قواعد بيانات العاملين، ودعم إجراءات التحول الرقمي وتطبيق منظومة البصمة الإلكترونية.

استحداث إدارات جديدة وتحديث قواعد بيانات العاملين

وفي إطار تطوير الهيكل التنظيمي وتعزيز كفاءة العمل الإداري، أنهت الإدارة العامة للتطوير المؤسسي إجراءات استحداث 405 إدارات فرعية بالمديريات الإقليمية، وإدارتين بمستشفى الدعاة، كما أعدت جدول الوظائف الرأسي، وتابعت مراجعة واعتماد 23 بطاقة وصف وظيفي.

وامتدت جهود التطوير إلى أرشفة 470 ملفًا إلكترونيًا، وتحديث قواعد بيانات العاملين، ودعم إجراءات التحول الرقمي وتطبيق البصمة الإلكترونية، بما يسهم في تحديث الإجراءات الإدارية وتطوير آليات العمل داخل الوزارة.

الإعلان عن 109 وظائف واستكمال إجراءات 129 أخرى

وفيما يتعلق بالوظائف القيادية والإشرافية، عملت الإدارة على تلبية الاحتياجات الوظيفية وتوفير الكوادر اللازمة للارتقاء بمستوى الأداء في الديوان العام والمديريات الإقليمية، حيث انتهت من الإعلان عن 109 وظائف بالديوان العام والمديريات الإقليمية، مع استكمال إجراءات الإعلان عن 129 وظيفة أخرى.

كما انتهت الإدارة من تنفيذ 25 حكمًا قضائيًا، في إطار متابعة الملفات الوظيفية والإدارية والعمل على إنجاز الإجراءات المرتبطة بها.

إعداد موازنة العام المالي الجديد وملفات التعبئة والإحصاء

وتضمنت حصيلة أعمال الإدارة إعداد مشروع الموازنة للعام المالي 2026/2027، وحصر العاملين المحالين إلى المعاش حتى 30 سبتمبر 2026، إلى جانب متابعة اعتماد استمارة (5).

وشملت الأعمال كذلك الإعداد لمشروع التعبئة والإحصاء ومواجهة الكوارث للعام المالي 2026/2027، وإعداد البيانات والإحصاءات اللازمة لدعم التخطيط الوظيفي، فضلًا عن تصدير 123 مادة إلى المديريات الإقليمية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ لإنجاز أعمال الإدارة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الأوقاف على تطوير منظومة العمل المؤسسي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية، وتحديث الإجراءات الإدارية والتنظيمية، بما يدعم تحسين مستوى الأداء، ويسهم في تحقيق أهداف الوزارة والارتقاء بكفاءة العمل في الديوان العام والمديريات الإقليمية.

وزارة الأوقاف أسامة الأزهري التطوير المؤسسي الإدارة العامة للتطوير المؤسسي الوظائف القيادية التحول الرقمي

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