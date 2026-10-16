انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف إلى البحيرة وقنا

انطلقت اليوم، الجمعة، قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي البحيرة وقنا، بمشاركة (٢٠) إمامًا وواعظًا، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

انعقاد ١٠١٨٠ ندوة علمية ضمن برنامج «المنبر الثابت» لترسيخ القيم وبناء الوعي خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٦

وتناولت خطبة الجمعة ضمن أعمال القوافل موضوع «الأمن الفكري استقرار مجتمعي ووطني»، حيث أكدت الخطبة عناية الإسلام بتحقيق الأمن المجتمعي، ولا سيما الأمن الفكري، لما له من دور أساسي في حماية العقول من الأفكار المنحرفة، وترسيخ الوعي الصحيح، وصيانة المجتمع من أسباب الفتنة والتطرف، بما يحفظ استقرار الوطن ويعزز تماسكه.

وجاءت هذه القوافل ضمن جهود وزارة الأوقاف لتنفيذ محاور خطتها الدعوية، من خلال الاستمرار في مواجهة الإرهاب والتطرف، والتصدي لمختلف صور التطرف الفكري، ومواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، والإسهام في صناعة الحضارة، وتعزيز وعي الشباب وكافة شرائح المجتمع بأهمية العلم والاكتشاف والإبداع، وتنمية الشغف بالعلم والمعرفة.

وفي السياق ذاته، تعقد وزارة الأوقاف (١٠١٨٠) ندوة علمية ضمن برنامج «المنبر الثابت» المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٦، وذلك في (٢٠٣٦) مسجدًا بمختلف محافظات الجمهورية بعد صلاة المغرب.

وتناولت ندوات يوم الثلاثاء، الموافق ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٦، موضوع «الوطن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: دروس وعبر»، حيث تناولت الندوات ما تجسده السيرة النبوية من معانٍ عظيمة في حب الوطن والحنين إليه، والارتباط به، والحرص على أمنه واستقراره، مع إبراز الدروس والعبر التي تؤكد أهمية الانتماء الوطني، والقيام بالواجبات تجاه الوطن، والإسهام في بنائه وصيانة مقدراته.

ويأتي ذلك في إطار التعاون العلمي والدعوي بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، الهادف إلى نشر صحيح الدين، وترسيخ منظومة القيم والأخلاق، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وبناء الوعي الرشيد، بما يسهم في تحقيق الأمن الفكري، وتعزيز التماسك المجتمعي، وبناء الشخصية المصرية الواعية القادرة على الإسهام في صناعة الحضارة.