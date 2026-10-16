قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا ريبوبليكا: تحقيق إيطالي مع كاتس وبن غفير ومسئولين إسرائيليين بسبب أسطول الصمود
بعد تقدير قوته بنحو 9.9 ريختر.. اليابان تلغي «تحذيرًا خاطئًا» من زلزال مدمر وتعطل مؤقت للقطارات
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد خلية تابعة لحماس في غارة جوية جنوب قطاع غزة
بعد زيادة الضحايا 16.1%.. المفوضية الأوروبية تطلق استراتيجية جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة.. أدرك ساعة الاستجابة قبل أذان المغرب بأدعية للرزق والفرج
واشنطن تدين اعتداء المستوطنين على مصورة أمريكية قرب رام الله وتطالب باعتقال المتورطين
قبل الغرامة.. موعد انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026
تحركات مكثفة بمطروح لسحب مياه الأمطار من محيط مقابر المغاربة
برلين تصعّد لهجتها تجاه طهران وسط تحركات أوروبية
منى زكي: أحمد حلمي هادي جدا في البيت ورسام هايل
مبعوث بوتين: صفقة الديزل بداية لحزمة مشروعات اقتصادية مع واشنطن
أطفال مصر جننوه| صحفي إسرائيلي عن فيديو رياض الأطفال احتفالا بنصر أكتوبر: كراهيتنا تبدأ من الحضانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خطيب الجامع الأزهر: التمسك بالحق والاحتكام إلى هدي الله يمثلان صيانة الأمة من التفرق

خطيب الجامع الأزهر
خطيب الجامع الأزهر
أحمد سعيد

ألقى الدكتور عبد الفتاح العواري، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر، بعنوان: "معرفة الحق برهان صدق إيمان المسلم"، مؤكدًا أن التمسك بالحق والرجوع إلى شريعة الله في مواطن النزاع والاختلاف من أبرز دلائل صدق الإيمان، وأن المسلم مطالب بالبحث عن الحق واتباعه بعيدًا عن الأهواء والتعصب، لأن هذا المنهج يحفظ للأمة وحدتها ويصونها من التفرق والتمزق.

خطيب الجامع الأزهر: استمرار النزاع دون الاحتكام إلى شرع الله يهدد وحدة الأمة ويعرضها للتفرق

وأوضح الدكتور عبد الفتاح العواري، أن المسلم حين تتداخل عليه الأمور وتتشابك الآراء وتشتد الخلافات، ينبغي له أن يجعل غايته الوصول إلى الحق والصواب، وأن يلتمسه بالرجوع إلى شريعة الله، بدلًا من الانقياد للأهواء التي تشتت الفكر وتخل بتوازن الإنسان والمجتمع، قال الله تعالى: "فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا"، كما أن الإيمان الصادق يقتضي قبول الحق والتسليم له، كما قال تعالى: "فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".

وأضاف الدكتور عبد الفتاح العواري أن استمرار النزاع دون الاحتكام إلى شرع الله يهدد وحدة الأمة ويعرضها للتفرق والتشرذم،  لأن معرفة الحق تحتاج إلى قوة في الإيمان وثبات في اليقين، وألا يخشى المسلم في سبيله إلا الله تعالى، فالحق هو الأساس الذي قامت عليه السماوات والأرض، ولا يستقيم أمر الحياة إذا خضعت الحقائق للأهواء والرغبات، قال تعالى: "وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ"، وقوله سبحانه: "وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ"، كما أن الأمة التي تتنكر للحق وتستسلم للأهواء تفقد أسباب وحدتها واستقامتها، وأن دين الإسلام وكتابه ونبيه وشريعته كلها قائمة على الحق والهداية.

وأشار خطيب الجامع الأزهر إلى أن النبي ﷺ كان يسأل الله الهداية إلى الحق فيما اختلف فيه الناس، فقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان يقول في دعائه عند قيامه من الليل: "اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم"، وهذا الدعاء يجسد أهمية التوجه إلى الله طلبًا للهداية والتوفيق والسداد، ويؤكد أن الوصول إلى الحق يستلزم صدق اللجوء إلى الله والاعتراف بفضله.

وبين فضيلة الدكتور عبد الفتاح العواري أن القوة المادية، مهما بلغت، لا تكفي وحدها لمعرفة الحق أو الثبات عليه، ما لم تقترن بالإيمان بالله والتواضع له والإقرار بأن الفضل كله بيده سبحانه، فنبي الله سليمان عليه السلام حين رأى عرش بلقيس حاضرًا عنده، فقال: "هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ"، في دلالة على أن القوة والتمكين يستوجبان الشكر لا الغرور والاستعلاء، وأن المؤمن الحق ينسب الفضل إلى الله ويذعن لقدرته ومشيئته، ولا يجعل ما يمتلكه من أسباب القوة مبررًا للتكبر أو الاعتداء على الآخرين.

واختتم خطيب الجامع الأزهر خطبته بالتأكيد على ضرورة مراجعة كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، والتمسك بالحق في القول والعمل، وعدم الانسياق وراء الأهواء أو الاغترار بالقوة المادية، داعيًا المسلمين إلى تجديد إيمانهم وتقواهم والاعتراف بفضل الله عليهم، حتى يميزوا الحق من الباطل ويستقيموا على طريق الهداية، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ"، وقوله سبحانه: "ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ"، لأن التمسك بالحق والاحتكام إلى هدي الله يمثلان أساس النجاة والاستقامة وصيانة الأمة من الاختلاف والتفرق.

خطبة الجمعة الدكتور عبد الفتاح العواري عضو مجمع البحوث الإسلامية العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة خطيب الجامع الأزهر الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

الدعاء

خير ما دعا به الرسول يوم الجمعة للفرج.. أدركه بـ11 كلمة الآن

الدولار

عقب ارتفاعه 120 قرشا.. أسعار الدولار الان مقابل الجنيه

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات ساحلية.. والأرصاد تحذر من الساعات القادمة| الطقس

ترشيحاتنا

محكمة

حبس خفير بإحدى شركات المقاولات لاتهامه بفرض إتاوات

صورة أرشيفية

قرار عاجل من النيابة.. التحقيق في بلاغ رسمي من عامل ضد زوجته بالجمع بين زوجين في الغربية

صورة أرشيفية

إصابة 3 أشخاص في تصادم نصف نقل وملاكي بطريق أسيوط الغربي بالفيوم

بالصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

تقفز وتمشي على الماء أو تطير في السماء.. أغرب سيارات سابقة لعصرها

أغرب السيارات
أغرب السيارات
أغرب السيارات

بالأبيض اللافت.. إيمان العاصي تخطف الانظار بمهرجان الجونة السينمائي

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بقدرات سبيس إكس الصاروخية.. الكشف عن سيارة تسلا رودستر الطائرة

تسلا رودستر الجديدة 2028
تسلا رودستر الجديدة 2028
تسلا رودستر الجديدة 2028

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد