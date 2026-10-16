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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

منهجية الفتوى في قضايا الشبكة والهدايا ومسكن الزوجية.. دورة لطلاب تايلاند الدراسين في الأزهر

دورة لطلاب تايلاند الدراسين في الأزهر
دورة لطلاب تايلاند الدراسين في الأزهر
محمد شحتة

ألقى الدكتور عمرو الشال، مدير عام الإدارة العامة للأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، محاضرة بعنوان "مناقشة مشروع الفتوى في القضايا الاجتماعية المعاصرة"، تناولت مناقشة عدد من المشروعات التطبيقية التي أعدها المتدربون، بهدف تنمية مهاراتهم في معالجة الوقائع الاجتماعية وفق منهجية علمية منضبطة، في إطار فعاليات اليوم الأخير من الدورة التدريبية “منهجية الفتوى بدار الإفتاء المصرية في معالجة القضايا الاجتماعية المعاصرة”.

وركزت المحاضرة على مناقشة ثلاثة مشاريع للفتوى أعدهما الطلاب، تناول أولهم حكم استرداد الشبكة عند فسخ الخطبة، فيما تناول الثاني حكم رد الهدايا المتبادلة بين الخاطب والمخطوبة عند انتهاء الخطبة، وتناول الثالث حكم مطالبة الزوجة بمسكن مستقل عن أقارب الزوج، وذلك من خلال تحليل عناصر كل واقعة، والتعرف على الأسس الفقهية ذات الصلة بها، ومراعاة الظروف والملابسات المحيطة بها.

مناقشة مشروع فتوى استرداد الشبكة

وفي مناقشة مشروع فتوى استرداد الشبكة، جرى التأكيد على أهمية التصوير الدقيق للواقعة قبل إصدار الحكم، وتحديد التكييف الفقهي للشبكة، والنظر في أسباب انتهاء الخطبة والظروف المرتبطة بها، إلى جانب مراعاة العرف الجاري وآثاره في فهم الواقعة وتحديد الحكم المناسب لها.

كما تناولت مناقشة فتوى رد الهدايا أهمية التمييز بين أنواع الهدايا وظروف تقديمها، والنظر في الأحكام الفقهية المتعلقة بها، مع مراعاة العرف والملابسات الخاصة بكل حالة، بما يساعد على الوصول إلى معالجة شرعية تراعي طبيعة العلاقات الاجتماعية وتفاصيل الواقع.
وفي مناقشة فتوى حق الزوجة في مسكن مستقل، ركزت المناقشة على التفرقة بين الحق الثابت شرعا للزوجة في حقها في السكنى باعتبارها أحد مفردات النفقة الواجبة على الزوج، وبين البر بأهل الزوج والإحسان إلى أقاربه، وأن الشريعة فصلت الحقوق بميزان دقيق يحافظ على خصوصية الحياة الزوجية، ويراعي حقوق القرابة وتقوية أواصرها، بما يحقق مصلحة الجميع.

وأكدت المناقشات أن إعداد الفتوى في القضايا الاجتماعية لا يقتصر على استحضار الحكم الفقهي مجردًا، بل يتطلب فهمًا دقيقًا للواقعة، وتحديد العناصر المؤثرة في الحكم، وتحرير محل النزاع، والتخير من أراء المذاهب الفقهية ما يناسب المجتمع المعاصر، ثم بناء الإجابة على التأصيل الشرعي السليم مع مراعاة الواقع الذي تنزل عليه الفتوى.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن الجانب التطبيقي للدورة، الذي يستهدف تدريب الطلاب على توظيف المنهجية الإفتائية في معالجة القضايا الاجتماعية المعاصرة، وتنمية قدرتهم على الربط بين القواعد والأصول الفقهية والوقائع العملية، بما يعزز كفاءتهم في التعامل مع النوازل والمسائل التي تتصل بحياة الناس.

دار الإفتاء الفتوى منهجية الفتوى قضايا شائكة طلاب تايلاند

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