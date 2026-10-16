قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجرام زاد 100 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026
مين أحلى؟.. الترتر والأقمشة اللامعة تزين السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
برعاية الرئيس السيسي.. سويلم يستعرض استعدادات أسبوع القاهرة التاسع للمياه بمشاركة 20 وزيرا
دون إصابات أو ضحايا.. اندلاع حريق هائل فى قاعة أفراح بقنا | صور
حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح
القدس خط أحمر.. مصر و18دولة تدين افتتاح سفارة كولومبيا في المدينة المحتلة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 16 أكتوبر
سعر الدولار اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026.. ارتفاع جديد
وزير الخارجية يبحث مع رئيس البنك الدولي التحديات الاقتصادية وأولويات التنمية
وزارة العمل تعلن عن 2541 فرصة وظيفة في 16 محافظة.. ننشر التفاصيل وشروط التقديم
وصمة عار.. أول تعليق من ترامب على قرار زيلينسكي بمهاجمة مصافي النفط الروسية
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

الصلاة
الصلاة
عبد الرحمن محمد

أوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم قراءة سور من القرآن الكريم في الصلاة دون الالتزام بترتيبها في المصحف، مؤكدًا أن الصلاة صحيحة ولا إثم على المصلي بسبب ذلك، وأن هذه الحالة لا تدخل ضمن التنكيس المحرَّم.

وقال أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الجمعة، إن التنكيس المحرَّم يتمثل في قلب الحروف أو الكلمات داخل الكلمة الواحدة، أو قراءة آيات السورة بترتيب عكسي، كأن يبدأ المصلي بآخر آية ثم يعود إلى الآيات السابقة حتى يصل إلى أول السورة، مشيرًا إلى أن هذا الفعل محرَّم بإجماع الفقهاء ويؤدي إلى بطلان الصلاة.

وأضاف أن العلماء اختلفوا في حكم قراءة السور بغير ترتيبها الوارد في المصحف؛ إذ يرى بعضهم أن ذلك مكروه، بينما لا يرى آخرون وجود كراهة فيه، إلا أن الصلاة تظل صحيحة في كلا القولين.

وأكد الشيخ إبراهيم عبد السلام أن قراءة سور مختلفة في الصلاة دون مراعاة ترتيب المصحف أمر جائز ولا يؤثر في صحتها، ناصحًا المصلي بالحرص على الالتزام بترتيب السور قدر الإمكان اتباعًا للسنة، مع عدم القلق بشأن صحة الصلاة إذا قرأ السور بترتيب مختلف.

حكم الخطأ في قراءة السور بعد الفاتحة

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الخطأ في قراءة السور القرآنية بعد سورة الفاتحة أثناء الصلاة، مبينًا أن الخطأ الذي يُعفى عنه هو ما يقع فيه المصلي دون علمه بأنه خطأ، أو ما يعجز عن تصحيحه بسبب عدم قدرته على النطق السليم لوجود علة لديه.

وأضاف أمين الفتوى، في مقطع فيديو منشور على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع يوتيوب، أن «يغتفر في التلاوة ما لا يغتفر في الفاتحة»، موضحًا اختلاف الحكم بين الخطأ في قراءة الفاتحة والخطأ في غيرها من السور.

حكم الخطأ في الفاتحة أثناء الصلاة

وتابع الدكتور أحمد وسام أن المصلي إذا أخطأ في قراءة سورة الفاتحة، وكان يعلم أن ما قرأه خطأ ويستطيع تصحيحه، فإن صلاته لا تصح، أما الأخطاء التي تقع في قراءة ما عدا الفاتحة فيُتجاوز عنها، مشددًا على أهمية أن يقرأ المصلي بما يحفظه ويتقنه من القرآن الكريم.

وتُعد قراءة سورة الفاتحة ركنًا من أركان الصلاة في جميع ركعات صلاتي الفرض والنفل، وذلك بالنسبة إلى الإمام والمنفرد، بخلاف المأموم.

حكم قراءة السور بغير ترتيب المصحف دار الإفتاء حكم التنكيس في الصلاة الخطأ في قراءة القرآن حكم الخطأ في الفاتحة صحة الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطار الملك خالد الدولي

بينها قطر والإمارات.. سفارة أمريكا بالسعودية تنشر تنبيه أمني بشأن مطارات المملكة و5 دول عربية

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟ .. انخفاض مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

دواجن وبيض

عكست الاتجاه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالاسواق

وزير التربية والتعليم

الغياب يُعطل النقل للعام التالي.. ضوابط حاسمة من «التعليم» لطلاب المرحلة الابتدائية

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تحذر من موجة تقلبات جوية غدًا

الذهب

الذهب يصعد مجددا والجرام يندفع نحو 7120 جنيها

باراك أوباما

أوباما يهاجم إسرائيل: استوليتم على أراضي الفلسطينيين وتخليتم عن أخلاقكم

النائبة الراحلة اماني ابو سحلي

تفاصيل موعد ومكان عزاء النائبة أماني أبو سحلي

ترشيحاتنا

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز والمريخ بانتيو في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

منتخب مصر

كل ما تريد معرفته عن مشاركه منتخب 2009 في كأس العالم

محمد صلاح

خالد طلعت ينتقد محمد صلاح بعد مشاركته مع طرابزون على ملعب نجيل صناعي

بالصور

لوك كاجوال.. أيتن عامر تخطف الأنظار

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين وأسر ياسين على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة.. صور

افتتاح مهرجان الجونة
افتتاح مهرجان الجونة
افتتاح مهرجان الجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد