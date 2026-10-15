بإجمالي 350 متقدمًا.. الجامع الأزهر يختتم المرحلة الأولى من اختبارات إمامة القبلة لانتقاء أفضل الكفاءات القرآنية

اختتم الجامع الأزهر الشريف، اليوم فعاليات المرحلة الأولى من اختبارات المتقدمين للعمل بـ «إمامة القبلة» بنظام المأموريات، والتي استمرت على مدار أربعة أيام متواصلة بمشاركة نحو 350 متقدمًا، وذلك في إطار جهود الأزهر المتواصلة لاختيار صفوة الكفاءات العلمية والصوتية، وإعداد نخبة متميزة من القراء لإمامة المصلين في محراب هذا الصرح العريق ومجمعات الأروقة التابعة له، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

اختبارات المتقدمين للعمل بإمامة القبلة بنظام المأموريات

وتأتي هذه الاختبارات امتدادًا لنهج الأزهر الشريف المستمر في رعاية المواهب القرآنية الشابة، وفتح الآفاق أمام أصحاب الحفظ المتقن والأداء المتميز لإبراز قدراتهم.

وتعتمد لجان التقييم معايير علمية وفنية دقيقة، ترتكز على:

سلامة التلاوة وإتقان الأحكام، والتمكن من تطبيق أحكام التجويد والترتيل بدقة متناهية، وقياس حسن التنقل بين المقامات والتلوين الصوتي بما يعزز تدبر المعاني والآيات.

وأُجريت الفعاليات وسط تنظيم دقيق بتوجيهات كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر.

وقد أشرف على سير اللجان ميدانيًا وأعمال التحكيم نخبة من علماء الأزهر المتخصصين في علوم القرآن الكريم والتلاوة، بمتابعة د. عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة الأزهرية، ود. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر.

جدير بالذكر أنه بانتهاء أعمال اليوم الأخير للاختبارات، تبدأ اللجان المختصة في فرز النتائج وتقييم الدرجات للبدء في تصفية المرشحين وتصعيدهم للمرحلة النهائية، تمهيدًا لتكليف المتميزين منهم بإمامة القبلة بالجامع الأزهر وفروعه المقررة.