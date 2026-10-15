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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

زوجي يكرر الحلف بالطلاق باستمرار فهل أنا ما زلت على ذمته؟.. أمين الفتوى يجيب

الطلاق
الطلاق
إيمان طلعت

أجاب الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد بشأن زوج يكرر الحلف بالطلاق باستمرار، ما جعل زوجته تشعر بالقلق على استمرار حياتهما الزوجية، وتتساءل عما يجب عليها فعله في هذه الحالة.

حكم تكرار الزوج يمين الطلاق

وأوضح الدكتور أحمد عبد العظيم، اليوم الخميس، أن الزوجة عليها أن تطلب من زوجها التوجه معًا إلى دار الإفتاء المصرية، لسرد جميع الوقائع والألفاظ التي صدرت منه، حتى يتمكن المختصون من بيان الحكم الشرعي الصحيح، وتحديد ما إذا كان عقد الزواج لا يزال قائمًا أم لا، وفقًا لتفاصيل الحالة.

وأشار إلى ضرورة عرض الأمر على دار الإفتاء بحضور الزوجين، للحصول على فتوى دقيقة تتناسب مع ملابسات الواقعة، مع توجيه الزوج إلى عدم العودة إلى تكرار الحلف بالطلاق مرة أخرى.

وفيما يتعلق بكيفية علاج عادة تكرار الحلف بالطلاق، سواء في حالات الغضب أو دون سبب، أوضح أمين الفتوى أن الأمر يحتاج إلى خطوتين أساسيتين؛ أولهما معرفة الحكم الشرعي، وإدراك أن هذا السلوك خطأ ومحرم ويترتب عليه الإثم، وثانيهما تدريب النفس على التوقف عنه ومحاسبتها باستمرار.

وأضاف أن من اعتاد تكرار هذه الألفاظ عليه أن يلزم نفسه بمخالفة هذه العادة، وأن يجعل من الالتزام بعمل صالح أو صدقة أو عبادة رادعًا له إذا وقع فيها، بما يساعده على عدم تكرارها مستقبلًا.

زوجي يكرر الحلف بالطلاق باستمرار فهل أنا ما زلت على ذمته حكم تكرار الزوج يمين الطلاق الطلاق

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