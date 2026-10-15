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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بيت الزكاة والصدقات ينتهي من توزيع كراتين مواد غذائية ولحوم وملابس وكراسي لذوي الهمم بواحتي سيوة والجارة

بيت الزكاة والصدقات ينتهي من توزيع كراتين مواد غذائية ولحوم وملابس وكراسي لذوي الهمم بواحتي سيوة والجارة
بيت الزكاة والصدقات ينتهي من توزيع كراتين مواد غذائية ولحوم وملابس وكراسي لذوي الهمم بواحتي سيوة والجارة
إيمان طلعت

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الانتهاء من المرحلة الثانية من قافلة المساعدات الكبرى بمحافظة مطروح؛ لتوزيع كراتين مواد غذائية، ولحوم، وملابس، وكراسي لذوي الهمم بواحتي سيوة والجارة «أم الصغير» أقصى شمال غرب مصر ضمن قافلة المساعدات التي استهدفت توزيع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية تحتوي على كميات من الزيت والسكر والمكرونة والأرز والدقيق والعدس و2000 كوبون مواد غذائية، بالتعاون مع جهاز مستقبل، بالإضافة إلى أربعة أطنان من اللحوم و100 كرسي متحرك، كهربائي وعادي، لذوي الهمم و7 آلاف قطعة ملابس متنوعة للأطفال من كل الأعمار.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن قافلة المساعدات تأتي ضمن خطته الشاملة لدعم الأُسَر الأكثر احتياجًا على مدار العام، عن طريق برامج ومبادرات متنوعة تجوب المحافظات وتستهدف تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن كاهل المستحقين في مختلف أنحاء الجمهورية، إيمانًأ بقول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [60 التوبة].

انطلقت المرحلة الأولى بالتعاون والتنسيق مع اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، ومشايخ القبائل؛ لتنسيق توزيع المساعدات، وذلك في إطار البرامج التنموية التي يتبناها بيت الزكاة والصدقات لإيصال المساعدات إلى المستحقين في المناطق النائية والقرى والنجوع في محافظة مطروح وكافة المحافظات، وَفْقَ قاعدة بيانات المستحقين للزكاة والصدقات لدى بيت الزكاة والصدقات، واستهدفت قرى أبو سطيل، والظافر، والقطراني، والفاخري، وأبو ميلاد، والزويدة بمركز ومدينة سيدي برّاني، ووادي الرمل وأم الرخم وأولاد مرعي والشولحي والنصر بمركز ومدينة مطروح، وقرية مثاني قبلي، وقرية سمالوس، وعزبة عطايا السمالوس، وعزبة فاتوري السمالوس، وعزبة حوية السمالوس، وعزبة أبو شحيمة، وعزبة أولاد خليفة، وقرية العراورة بمركز ومدينة النجيلة، وتجمع الحول، وتجمع صفافي تبع قرية الرابية، وتجمع أوجارين وتجمع أولاد قريضة تبع قرية أبو زريبة، وتجمع الزاوية تبع قرية بقبق، وقرية بقبق بمركز ومدينة السلوم.

بيت الزكاة والصدقات شيخ الأزهر بيت الزكاة والصدقات يوزع كراتين أغذية

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