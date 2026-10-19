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وظائف مشروع محطة الضبعة النووية بـ40 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم والشروط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف مشروع محطة الضبعة النووية بـ40 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم والشروط

وظائف مشروع الضبعة
وظائف مشروع الضبعة
رشا عوني

أتاحت وزارة العمل المصرية، فرص عمل في مشروع الضبعة النووية، حيث تم فتح باب التقديم اليوم الأحد لأبناء محافظة قنا للعمل بشركة ضمن مشروع محطة الضبعة النووية حيث تبدأ الرواتب من 14 ألف جنيه وتصل إلى 40 ألف جنيه حسب الوظيفة.

 ونستعرض لكم مفصلاً في السطور التالية تفاصيل وظائف مشروع الضبعة النووية والمهن المطلوبة وموعد التقديم .. 

موعد التقديم في وظائف مشروع محطة الضبعة النووية

بدأ التقديم في وظائف مشروع محطة الضبعة النووية، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، على أن يستمر حتى الأربعاء 21 أكتوبر 2026.

ويتم التقديم من خلال مقر التقديم والاختبارات بمديرية العمل في محافظة قنا، بمنطقة الكلاجين بمدينة قفط، أمام إدارة مرور قفط،

ويجب على المتقدمين سابقا، التوجه خلال هذه الفترة المحددة لتسليم أوراق التعيين المتاحة، بالإضافة إلى نموذج 111 تأمين صحي وصورة شخصية.

المهن المطلوبة لـ وظائف الضبعة النووية

وتشمل الوظائف المعلنة 7 مهن مختلفة، من بينها « لحامين، حدادين مسلح، فنيي تركيبات، فورمجية خرسانة، مبيضي محارة، نقاشين، عمال مساعدين».

رواتب مزايا وظائف الضبعة

- تبدأ رواتب وظائف الضبعة من 14.250 جنيها وتصل إلى 40.000 جنيه حسب «المهنة والخبرة».

- نظام العمل: 26 يوم عمل مقابل 6 أيام راحة.

- توفير السكن.

- وجبات يومية.

- وسائل انتقال من وإلى موقع العمل.

رابط التقديم في وظائف محطة الضبعة النووية.. رواتب تصل إلى 40 ألف جنيه - الوطن

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف الضبعة

وكشفت وزارة العمل، عن عدد من المستندات والأوراق، يجب توافرها من أجل استكمال إجراءات التعيين، وجاءت كالتالي:

- شهادة الميلاد.

- كعب العمل.

- برنت تأميني يفيد بعدم وجود تأمينات.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الخدمة العسكرية.

- صحيفة الحالة الجنائية «الفيش والتشبيه».

- 8 صور شخصية.

- نموذج 111 جند.

- شهادة قياس المهارة.

أرقام للاستفسار عن وظائف محطة الضبعة 

وخصصت الوزارة أرقام هاتفية للاستفسار عن تفاصيل التقديم، وهي:

- «01011900423».

- «01010229962».

- «01028692447».

- «01018690045».

- «01040915519».

- «01017099989».

وطالبت وزارة العمل، الراغبين في الالتحاق بالوظائف الالتزام بالمواعيد المحددة للتقديم والاختبارات، والتواصل عبر الأرقام المعلنة للاستفسار عن تفاصيل المهن وشروط الالتحاق وإجراءات تسليم أوراق التعيين.

شروط التقديم على وظائف مشروع الضبعة النووي

حددت الوزارة عددًا من الشروط للالتحاق بالوظائف، أبرزها ألا يزيد سن المتقدم على 50 عامًا، وأن يكون مصري الجنسية، وأن يجتاز المقابلات الشخصية والاختبارات المحددة، مع تحديد موقفه من الخدمة العسكرية، سواء بأداء الخدمة أو الإعفاء منها.

وأشارت إلى أن الخبرة المهنية في المجالات المطلوبة تُعد ميزة إضافية، كما أن التقديم متاح للحاصلين على مؤهلات دراسية وغير الحاصلين عليها.

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