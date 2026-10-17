25 ألف جنيه.. وظائف مشروع الضبعة النووية 2026

يبحث عدد كبير من المواطنون عن الوظائف التي أعلنتها وزارة العمل عن طرح فرص عمل جديدة للشباب بمشروع الضبعة النووية، في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل لائقة، ودعم تشغيل العمالة المصرية، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من الكوادر الفنية والمهنية المؤهلة، مع تقديم حزمة من المزايا المالية والاجتماعية للعاملين.

وظائف مشروع الضبعة النووية

وأوضحت الوزارة أن الوظائف الجديدة متاحة لشباب جميع محافظات الجمهورية، على أن تجرى المقابلات الشخصية بمحافظة المنيا، تحت شعار «معا نبني المستقبل.. لمستقبل أفضل».

وتصل الرواتب المقررة لبعض الوظائف إلى 25 ألف جنيه شهريا، فضلا عن توفير السكن والوجبات اليومية ووسائل الانتقال والتأمينات الاجتماعية والصحية.

تفاصيل الوظائف المطلوبة ورواتب العاملين بمشروع الضبعة

تتضمن فرص العمل المعلنة عددا من التخصصات المهنية والفنية المطلوبة للعمل بالمشروع، وتختلف الرواتب وفقا لطبيعة الوظيفة والخبرات المطلوبة، وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

مبيض محارة: راتب شهري يبلغ 14,500 جنيه، مع اشتراط الخبرة في أعمال المعالجة الخرسانية.

حداد مسلح: راتب شهري يبلغ 14,500 جنيه.

نجار مسلح: راتب شهري يبلغ 14,500 جنيه.



فورميجي خرسانة مسلحة: راتب شهري يبلغ 14,500 جنيه.

عامل عزل خرسانة مسلحة: راتب شهري يبلغ 14,500 جنيه.

براد تركيبات: يبدأ الراتب من 15 ألف جنيه شهريا، مع زيادته بعد مرور 3 أشهر.

براد مواسير: يبدأ الراتب من 20 ألف جنيه شهريا، ويصل إلى 25 ألف جنيه بعد مرور 3 أشهر.



وظائف مشروع الضبعة النووية

مزايا وظائف شركة تيتان بمشروع الضبعة النووية

وفيما يتعلق بالمزايا المقدمة للعاملين، أوضحت الوزارة أن شركة تيتان توفر مجموعة من التسهيلات التي تستهدف دعم العاملين وتوفير بيئة عمل مناسبة، وتشمل نظام عمل لمدة 24 يوما مقابل 6 أيام إجازة مدفوعة الأجر.

كما تتضمن المزايا توفير ثلاث وجبات يوميا، تشمل الإفطار والغداء والعشاء، إلى جانب إقامة داخل سكن مفروش بالكامل، وتوفير أتوبيسات مكيفة لنقل العاملين من محل الإقامة إلى موقع العمل والعودة، فضلا عن التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي الشامل.

شروط التقديم على وظائف مشروع الضبعة النووية

وحددت وزارة العمل عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المعلنة، أبرزها:

ألا يزيد عمر المتقدم على 50 عاما.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.



اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات المقررة.

تحديد الموقف من الخدمة العسكرية، سواء بأداء الخدمة أو الإعفاء منها.

وأكدت الوزارة أن الخبرة العملية في التخصصات المطلوبة تمثل ميزة إضافية للمتقدمين، مشيرة إلى أن التقديم متاح للحاصلين على مؤهلات دراسية وغير الحاصلين عليها، بما يتيح الفرصة أمام شريحة واسعة من العمالة المصرية للاستفادة من الوظائف المتاحة.

وظائف مشروع الضبعة النووية

موعد ومكان المقابلات الشخصية للمتقدمين بالمنيا

ومن المقرر أن تعقد المقابلات الشخصية اعتبارا من صباح السبت 17 أكتوبر، وحتى الخميس 22 أكتوبر 2026، وذلك بمقر مركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية في المطاهرة، شرق النيل، بمحافظة المنيا.

وتأتي هذه الفرص في إطار جهود وزارة العمل لربط الباحثين عن فرص عمل باحتياجات المشروعات القومية، وإتاحة فرص تشغيل في التخصصات الفنية والمهنية، مع توفير رواتب ومزايا تستهدف دعم الاستقرار الوظيفي للعاملين.