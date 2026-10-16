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وزارة العمل تعلن عن 2541 فرصة وظيفة في 16 محافظة.. ننشر التفاصيل وشروط التقديم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة العمل تعلن عن 2541 فرصة وظيفة في 16 محافظة.. ننشر التفاصيل وشروط التقديم

وزير العمل حسن رداد
وزير العمل حسن رداد

أعلنت وزارة العمل طرح 2541 فرصة عمل جديدة من خلال نشرة التوظيف الأسبوعية، التي تضم وظائف توفرها 48 شركة في 16 محافظة، ضمن جهود الدولة لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب، ومساعدتهم على الالتحاق بسوق العمل.

وأعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الجمعة، تفاصيل النشرة الجديدة، التي تستهدف إتاحة فرص متنوعة للراغبين في العمل، بما يتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، ويسهم في دعم التشغيل وزيادة الإنتاج وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

المحافظات المتاح بها فرص العمل الجديدة

القاهرة.
الإسكندرية.
بورسعيد.
دمياط.
الشرقية.
المنوفية.
بني سويف.
المنيا.
أسيوط.
قنا.
كفر الشيخ.
مطروح.
الإسماعيلية.
القليوبية.
السويس.
شرم الشيخ.

تأتي هذه الفرص في إطار خطة وزارة العمل لتوسيع نطاق التشغيل، وتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، وتوفير وظائف تسهم في تلبية احتياجات المنشآت من العمالة المؤهلة.

طريقة التقديم على وظائف وزارة العمل

أتاحت الوزارة للراغبين في الاستفادة من فرص العمل المعلنة إمكانية التقدم من خلال عدة وسائل:

التوجه إلى مديرية العمل بالمحافظة التابع لها المتقدم.
التقدم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم في مدينة نصر.


التواصل مباشرة مع الشركات التي أعلنت عن الوظائف، وفقًا لآليات التقديم المحددة لكل فرصة.


متابعة القنوات الرسمية لوزارة العمل للاطلاع على بيانات الوظائف وتفاصيلها وإجراءات الالتحاق بها.


وتنصح الوزارة الشباب بالاطلاع على شروط كل وظيفة قبل التقدم، واختيار الفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وقدراتهم.

جدية الوظائف وحقوق العاملين

وفي إطار ضمان جدية فرص العمل المعلنة، أكد وزير العمل استمرار متابعة الوظائف على أرض الواقع، من خلال توجيه مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة إجراءات التقديم، والعمل على تيسيرها أمام الشباب، والتحقق من التزام الشركات بالقواعد القانونية المنظمة للعمل.

وتشمل المتابعة التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، والحفاظ على الحقوق القانونية للعاملين، بما يضمن أن تكون الوظائف المعلنة فرصًا حقيقية للعمل اللائق والاستقرار الوظيفي.

وأكد الوزير أن توفير فرص العمل يمثل أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية الوزارة، مشيرًا إلى مواصلة التعاون مع شركات القطاع الخاص والتوسع في برامج التدريب المهني وتنمية المهارات.

وتهدف هذه الجهود إلى تأهيل الشباب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتوفير كوادر قادرة على تلبية متطلبات أصحاب الأعمال، إلى جانب تعزيز الربط بين المهارات المتاحة لدى الباحثين عن عمل واحتياجات الشركات والمنشآت الإنتاجية.

وتواصل وزارة العمل إصدار نشرات التوظيف الأسبوعية في إطار جهودها لتوسيع قاعدة التشغيل، وفتح مسارات جديدة أمام الشباب للحصول على وظائف مناسبة، بما يدعم الإنتاج والاستثمار ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وزارة العمل 2541 فرصة نشرة التوظيف الأسبوعية وظائف 16 محافظة سوق العمل

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