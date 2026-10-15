وظائف وزارة العمل برواتب تصل لـ 20 ألف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة العمل عن توفير 1095 فرصة عمل جديدة في قطاع الخدمات والأمن والحراسة، برواتب شهرية تتراوح بين 7000 و20000 جنيه، ضمن جهود الدولة لتوفير فرص عمل للشباب وتوسيع مجالات التشغيل في عدد من المناطق والمحافظات.

وتستهدف الوظائف الجديدة الشباب من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عامًا، وتشمل تخصصات إدارية وخدمية، من بينها مديرو القطاعات وعمال البوفيه والنظافة والزراعة ومشرفو النظافة، مع توفير مزايا وظيفية تتضمن التأمينات الاجتماعية والطبية والزيادات السنوية، إلى جانب الإجازات الشهرية.

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وتتنوع الرواتب وفقًا لطبيعة الوظيفة، إذ تصل إلى 20000 جنيه شهريًا لوظائف مديري القطاعات، بينما تبلغ 7000 جنيه شهريًا لوظائف عمال البوفيه والنظافة، وتصل إلى 10000 جنيه لمشرفي النظافة، وفقًا للتفاصيل المعلنة.

ما تفاصيل فرص العمل الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العمل؟

تتضمن فرص العمل المعلنة 1095 وظيفة في قطاع الخدمات والأمن والحراسة، موزعة على عدد من التخصصات التي تستهدف تلبية احتياجات العمل في مواقع مختلفة، مع اختلاف الرواتب ومتطلبات الخبرة وفقًا للمسمى الوظيفي.

وتشمل الوظائف المطروحة 15 مدير قطاع من الجنسين، و500 عامل بوفيه، و500 عامل نظافة، و50 عامل زراعة، بالإضافة إلى 30 مشرف نظافة، مع تحديد رواتب شهرية لبعض الوظائف وفقًا لما أعلنته الوزارة.

وتتيح هذه الفرص للراغبين في العمل التقدم لوظائف متنوعة، سواء في المجالات الإدارية أو الخدمية، مع ضرورة مراعاة الشروط المحددة لكل وظيفة قبل التواصل للاستفسار عن إجراءات التقديم.

ما التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة العمل؟

حددت وزارة العمل مجموعة من التخصصات المطلوبة ضمن الإعلان عن فرص العمل الجديدة، وتختلف طبيعة المهام والرواتب من وظيفة إلى أخرى، وجاءت التفاصيل على النحو الآتي.

كم يبلغ راتب مدير القطاع وما عدد الوظائف المتاحة؟

يتضمن الإعلان توفير 15 وظيفة لمديري القطاعات من الجنسين، برواتب شهرية تتراوح بين 15000 و20000 جنيه، وتُعد هذه الوظائف الأعلى أجرًا ضمن التخصصات الواردة في الإعلان.

كم راتب عامل البوفيه؟

تشمل الوظائف المعلنة 500 فرصة عمل لعامل بوفيه، براتب شهري يبلغ 7000 جنيه، وتندرج هذه الوظائف ضمن قطاع الخدمات الذي يستهدف الإعلان توفير عمالة للعمل به.

ما راتب عامل النظافة وعدد الوظائف المطلوبة؟

يوفر الإعلان 500 وظيفة لعامل نظافة، براتب شهري يبلغ 7000 جنيه، ضمن خطة توفير فرص عمل في قطاع الخدمات، مع توزيع الوظائف على عدد من المناطق المحددة.

هل توجد وظائف لعمال الزراعة؟

نعم، تتضمن الفرص المعلنة 50 وظيفة لعامل زراعة، للعمل في مناطق وسط البلد والتجمع وصلاح سالم، وفقًا للتفاصيل الواردة في الإعلان.

ما شروط العمل مشرف نظافة وكم يبلغ الراتب؟

يتضمن الإعلان 30 وظيفة لمشرف نظافة، براتب شهري يبلغ 10000 جنيه، مع اشتراط وجود خبرة سابقة في مجال النظافة، وهو شرط ينبغي للراغبين في التقدم لهذه الوظائف مراعاته عند الاستفسار عن إجراءات التقديم.

ما شروط التقديم على وظائف وزارة العمل؟

أوضحت الوزارة أن شروط التقدم للوظائف تشمل الحصول على مؤهل متوسط أو القدرة على القراءة والكتابة، وفقًا لطبيعة الوظيفة المطلوبة، مع ضرورة أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و50 عامًا.

وتستهدف الفرص الجديدة الشباب من الجنسين، بما يتيح للرجال والنساء التقدم للوظائف المناسبة لهم وفقًا للشروط المحددة وطبيعة المهام المطلوبة.

ويُراعى أن بعض الوظائف تتطلب شروطًا إضافية مرتبطة بطبيعة العمل، إذ يشترط الإعلان وجود خبرة سابقة في مجال النظافة للمتقدمين إلى وظائف مشرفي النظافة، بينما تختلف متطلبات الوظائف الأخرى وفقًا لطبيعتها.

ولذلك، يُفضل للراغبين في الحصول على إحدى الفرص التواصل مع الأرقام المعلنة للاستفسار عن مدى انطباق الشروط عليهم، ومعرفة تفاصيل الوظيفة المطلوبة قبل التوجه إلى عنوان التقديم.

ما المحافظات والمناطق التي تتوافر بها فرص العمل الجديدة؟

تتوزع الوظائف المعلنة على عدد من المناطق والمحافظات، بما يتيح فرصًا للعمل في مواقع متعددة، وتشمل المناطق المذكورة في الإعلان التجمع وصلاح سالم والسادات ووسط البلد وشبين الكوم والمعادي والدقي والهرم، بالإضافة إلى بورسعيد والإسماعيلية.

كما حدد الإعلان مناطق وسط البلد والتجمع وصلاح سالم للعمل في وظائف عمال الزراعة، بينما تتوزع بقية الوظائف على المناطق والمواقع الواردة ضمن نطاق الإعلان.

ويُنصح المتقدمون بالاستفسار عن موقع العمل المحدد لكل وظيفة قبل التقديم، خصوصًا أن الإعلان يشمل مناطق متعددة، وقد تختلف مواقع العمل بحسب المسمى الوظيفي والاحتياجات المطلوبة.

ما المزايا التي توفرها وظائف وزارة العمل؟

تتضمن المزايا الوظيفية المعلنة التأمين الاجتماعي والتأمين الطبي، إلى جانب الزيادات السنوية، بما يوفر مجموعة من المزايا للعاملين في الوظائف المطروحة.

وتشمل المزايا أيضًا الحصول على 4 أيام راحة شهريًا، مع تحديد ساعات العمل بواقع 8 ساعات يوميًا، وفقًا لما ورد في تفاصيل الإعلان.

وتختلف الرواتب بحسب الوظيفة، إذ تتراوح رواتب مديري القطاعات بين 15000 و20000 جنيه شهريًا، بينما يبلغ راتب عامل البوفيه وعامل النظافة 7000 جنيه شهريًا، ويصل راتب مشرف النظافة إلى 10000 جنيه شهريًا.

وتوفر هذه المزايا معلومات أساسية للراغبين في التقديم، إذ تساعدهم على التعرف على الرواتب وساعات العمل والإجازات والتأمينات قبل اتخاذ قرار التقدم إلى إحدى الوظائف.

كيف يمكن التقديم على وظائف وزارة العمل؟

أوضحت الوزارة إمكانية التقديم والاستفسار عن الوظائف المتاحة من خلال التواصل عبر أرقام الهاتف المعلنة، كما يمكن للراغبين في التقديم التوجه إلى العنوان المحدد لاستكمال الاستفسارات المتعلقة بالفرص المتاحة.

أرقام التواصل للاستفسار والتقديم:

01228360956.

01220946209.

عنوان التقديم: 25 أ عمارات العبور، صلاح سالم، بجوار محطة مترو أرض المعارض.

ويمكن للراغبين في التقدم التواصل عبر الأرقام المذكورة لمعرفة تفاصيل الوظائف المتاحة والشروط المرتبطة بها، أو التوجه إلى العنوان المعلن للاستفسار عن إجراءات التقديم.

ومن المهم التأكد من تفاصيل الوظيفة المطلوبة قبل التوجه إلى مقر التقديم، بما يشمل المسمى الوظيفي والراتب وشروط الخبرة وموقع العمل، لضمان اختيار الفرصة المناسبة.

ما أبرز المعلومات عن فرص العمل الجديدة في مصر؟

تتمثل أبرز تفاصيل الإعلان في توفير 1095 فرصة عمل بقطاع الخدمات والأمن والحراسة، برواتب شهرية تتراوح بين 7000 و20000 جنيه، مع إتاحة وظائف للرجال والنساء ممن تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عامًا.

وتشمل التخصصات المطلوبة مديري القطاعات وعمال البوفيه وعمال النظافة وعمال الزراعة ومشرفي النظافة، مع توفير التأمينات الاجتماعية والطبية والزيادات السنوية و4 أيام راحة شهريًا، وتحديد ساعات العمل بواقع 8 ساعات يوميًا.

أما التقديم والاستفسار، فيمكن أن يتم عبر الرقمين 01228360956 و01220946209، أو من خلال التوجه إلى 25 أ عمارات العبور، صلاح سالم، بجوار محطة مترو أرض المعارض.

وبذلك، تتيح الوظائف المعلنة مجموعة من الفرص المتنوعة للراغبين في العمل، مع اختلاف الرواتب والتخصصات ومتطلبات الخبرة، ويظل التواصل عبر القنوات المحددة وسيلة الاستفسار عن تفاصيل الوظائف وإجراءات التقديم.