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وظائف وزارة العمل 2026.. 103 فرص عمل بالعبور برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وظائف وزارة العمل 2026.. 103 فرص عمل بالعبور برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه

وظائف وزارة العمل 2026.. 103 فرص عمل بالعبور برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
وظائف وزارة العمل 2026.. 103 فرص عمل بالعبور برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
ولاء عادل

أعلنت وزارة العمل عن توفير 103 فرص عمل جديدة في قطاع المكسرات والحبوب بمدينة العبور، ضمن جهودها المستمرة لتوفير فرص عمل للشباب وإتاحة وظائف متنوعة تناسب أصحاب الخبرات والمؤهلات المختلفة، وذلك برواتب شهرية تبدأ من 8000 جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه، وفقًا لطبيعة الوظيفة والخبرة المطلوبة.

وتأتي هذه الوظائف ضمن نشرة التوظيف الدورية التي تعلنها الوزارة، وتشمل فرصًا إدارية وإشرافية ووظائف في تقديم المشروبات وخدمات التوصيل والنظافة والقيادة.

الوظائف المطلوبة في العبور ورواتبها

تتضمن فرص العمل المعلنة عددًا من التخصصات، بإجمالي 103 وظائف، موزعة على النحو التالي:

  • مدير فرع: 10 وظائف، براتب يتراوح بين 15 ألفًا و20 ألف جنيه شهريًا، مع اشتراط خبرة 5 سنوات.
  • مساعد مدير فرع: 10 وظائف، براتب من 12 ألفًا و500 جنيه إلى 15 ألف جنيه، وخبرة 3 سنوات.
  • مدير باريستا: 3 وظائف، براتب يتراوح بين 15 ألفًا و20 ألف جنيه، مع اشتراط خبرة 4 سنوات.
  • مشرف فرع: 7 وظائف متاحة للرجال والسيدات، براتب من 10 آلاف إلى 13 ألف جنيه.
  • مشرف باريستا: 7 وظائف للرجال والسيدات، براتب من 10 آلاف إلى 13 ألف جنيه.
  • مشرف دليفري: 3 وظائف، براتب يتراوح بين 10 آلاف و13 ألف جنيه.
  • عضو فريق: 30 وظيفة للرجال والسيدات، براتب من 8 آلاف إلى 10 آلاف جنيه.
  • دليفري: 15 وظيفة، براتب يتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف جنيه.
  • باريستا: 15 وظيفة للرجال والسيدات، براتب من 8 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، مع اشتراط خبرة سنة.
  • عامل نظافة: 5 وظائف للرجال والسيدات، براتب من 8 آلاف إلى 10 آلاف جنيه.
  • سائق: 3 وظائف، براتب يتراوح بين 9 آلاف و11 ألف جنيه، مع اشتراط الحصول على رخصة قيادة درجة ثالثة وخبرة سنة.

شروط التقديم على وظائف وزارة العمل

حددت الوظائف المعلنة مجموعة من الشروط وفقًا لطبيعة كل وظيفة، إذ تتطلب وظائف مدير الفرع ومساعد مدير الفرع ومشرف الفرع ومشرف الباريستا وعضو الفريق الحصول على مؤهل متوسط أو عالٍ، مع توافر خبرة سنتين.

أما وظائف مشرف الدليفري والدليفري، فتقبل جميع المؤهلات الدراسية، مع اشتراط خبرة سنة، بينما تتطلب وظيفة مدير الباريستا الحصول على مؤهل متوسط أو عالٍ.

رقم التقديم على وظائف العبور

يمكن للراغبين في التقدم إلى الوظائف المعلنة التواصل عبر الهاتف على الرقم 01090659810، فيما يقع مقر العمل بمدينة العبور.

وينصح المتقدمون بالاستفسار عند التواصل عن الوظائف المتاحة حاليًا، وطبيعة المهام وساعات العمل، والتأكد من تفاصيل الراتب وشروط التعيين قبل بدء إجراءات التقديم.

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