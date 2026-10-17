برواتب 40 ألف جنيه.. فتح باب التقديم والاختبارات لوظائف مشروع محطة الضبعة

في إطار خطط الدولة لدعم وتشغيل الشباب في المشروعات القومية الكبرى، أعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل جديدة ومميزة لأبناء محافظة قنا للعمل بشركة «تريست روسيم» العاملة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، وذلك برواتب مجزية تصل إلى 40 ألف جنيه شهرياً.

أولاً: التخصصات المطلوبة ونظام العمل

وتستهدف الفرص المعلنة استقطاب الكوادر الفنية والحرفية للمشاركة في تنفيذ المشروع القومي، وتضم المهن التالية:

المهن المطلوبة: لحامين، فورمجية خرسانة، حدادين مسلح، فنيي تركيبات، نقاشين، مبيضي محارة، وعمال مساعدين.

لحامين، فورمجية خرسانة، حدادين مسلح، فنيي تركيبات، نقاشين، مبيضي محارة، وعمال مساعدين. نظام العمل: يُطبق نظام عمل بواقع 26 يوم عمل مقابل 6 أيام راحة شهرية.

ثانياً: حزمة المزايا والأجور

وتتضمن التعاقدات الجديدة حزمة متكاملة من المزايا المادية والعينية للعاملين:

الرواتب: تبدأ الأجور من 14,250 جنيهًا وتصل حتى 40,000 جنيه شهرياً بحسب المهنة والخبرة.

المزايا العينية: توفير سكن ملائم، وجبات غذائية يومية، تأمين صحي واجتماعي شامل، فضلاً عن توفير وسائل انتقال من وإلى موقع العمل.

ثالثاً: مواعيد ومكان التقديم والاختبارات

وأوضحت وزارة العمل أن إجراءات التقديم واختبارات المتقدمين تبدأ اعتباراً من غدٍ الأحد 18 أكتوبر وحتى الأربعاء 21 أكتوبر 2026:

مكان التقديم والاختبارات: بمقر مديرية العمل بقنا (منطقة الكلاجين – قفط – أمام إدارة مرور قفط).

تنبيه للمتقدمين سابقاً: طالبت الوزارة المتقدمين الذين سبق لهم التسجيل في الفترات السابقة بالتوجه خلال الفترة المحددة لاستكمال وتسليم أوراق التعيين الخاصة بهم، مصحبين معهم المستندات المتاحة ونموذج (111) تأمين صحي وصورة شخصية.

ولمزيد من الاستفسارات والتواصل، خصصت الجهات المعنية الأرقام التالية: (01011900423 – 01010229962 – 01028692447 – 01018690045 – 01040915519 – 01017099989).

فرص عمل جديدة لسائقين الدرجة الأولى بشركتي "إيجي باص" و"النيل لنقل البضائع"

وكانت ​أعلنت شركة "إيجي باص" بالتعاون مع شركة "النيل لنقل البضائع" عن فتح باب التوظيف للحصول على فرص عمل جديدة، طالبةً انضمام كوادر بشرية متخصصة لشغل وظيفة سائقين درجة أولى للعمل على خطوط التشغيل المختلفة التابعة للشركتين.

​تفاصيل والشروط العامة للوظيفة

و​تأتي هذه الخطوة في إطار توسيع نطاق العمل وتدعيم أساطيل النقل والتشغيل، حيث تتيح الفرصة أمام السائقين أصحاب الخبرة والكفاءة للعمل وفق الشروط والضوابط التي وضعتها إدارة الشركتين.

​أماكن تلقي الطلبات والاستعلام

و​حددت الشركتان مقرات رسمية لاستقبال طلبات الراغبين في الانضمام، وهي كالتالي:

​المقر الرئيسي: ٤ شارع يوسف عباس – مدينة نصر.

​فرع أسيوط: حي الأربعين، بجوار مدرسة الزخرفية الصناعية.

​أرقام التواصل والاستفسار

و​لتسهيل التواصل على المتقدمين والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالمواعيد وشروط التشغيل، خصصت الشركتان الأرقام التالية:

​01101763299

​01001145307

​011590000632