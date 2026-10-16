قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار شمال البلاد.. والطقس خريفي مائل للحرارة حتى 22 أكتوبر
وكيل وزارة العدل اليمنية: الحوثيون يستهدفون التجارة العالمية عبر باب المندب
لا ريبوبليكا: تحقيق إيطالي مع كاتس وبن غفير ومسئولين إسرائيليين بسبب أسطول الصمود
بعد تقدير قوته بنحو 9.9 ريختر.. اليابان تلغي «تحذيرًا خاطئًا» من زلزال مدمر وتعطل مؤقت للقطارات
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد خلية تابعة لحماس في غارة جوية جنوب قطاع غزة
بعد زيادة الضحايا 16.1%.. المفوضية الأوروبية تطلق استراتيجية جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة.. أدرك ساعة الاستجابة قبل أذان المغرب بأدعية للرزق والفرج
واشنطن تدين اعتداء المستوطنين على مصورة أمريكية قرب رام الله وتطالب باعتقال المتورطين
قبل الغرامة.. موعد انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026
تحركات مكثفة بمطروح لسحب مياه الأمطار من محيط مقابر المغاربة
برلين تصعّد لهجتها تجاه طهران وسط تحركات أوروبية
منى زكي: أحمد حلمي هادي جدا في البيت ورسام هايل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الشهادة وحدها لا تكفي.. سر الحصول على وظيفة قبل التخرج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لم يعد الحصول على شهادة جامعية كافيًا لضمان فرصة عمل مناسبة، في ظل متطلبات سوق العمل المتغيرة وحاجة الشركات إلى كوادر تمتلك الخبرة والمهارات العملية إلى جانب المعرفة الأكاديمية.

وأصبحت الاستفادة من سنوات الدراسة في التدريب واكتساب الخبرات خطوة أساسية لتعزيز فرص التوظيف، وهو ما يسلط الضوء على أهمية الاستعداد المبكر للحياة المهنية قبل التخرج.

أكد خبير التنمية البشرية طارق إلياس أن الاستعداد لسوق العمل يجب أن يبدأ خلال سنوات الدراسة الجامعية، من خلال الجمع بين التحصيل العلمي والتدريب العملي، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في القدرة على توظيف المعلومات النظرية وتطبيقها داخل بيئة العمل.

التدريب العملي بوابة اكتساب الخبرة

وأوضح إلياس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أهمية استغلال الإجازات الصيفية في التدريب داخل البنوك والمعامل والشركات وفقًا للتخصصات الدراسية، لافتًا إلى إمكانية البحث عن فرص التدريب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الأصدقاء، مع إعطاء الأولوية لاكتساب الخبرة بدلًا من العائد المادي.

الأسرة والجامعة شركاء في التأهيل

وشدد على أن تأهيل الشباب لسوق العمل مسؤولية مشتركة بين الأسرة والجامعة والشركات، موضحًا أن تعريف الأبناء ببيئات العمل منذ الصغر يساعدهم على فهم طبيعة المهن المختلفة والاستعداد للحياة المهنية بصورة أفضل.

المهارات التكنولوجية تعزز فرص التوظيف

وأكد خبير التنمية البشرية ضرورة تطوير المهارات التكنولوجية والتعرف على تطبيقات الكمبيوتر والأدوات المطلوبة في الوظائف المختلفة، إلى جانب تنمية القدرات الشخصية والمهنية خلال سنوات الدراسة، بما يعزز فرص الحصول على وظيفة مناسبة بعد التخرج.

سوق العمل الدراسة التدريب العملي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

الدعاء

خير ما دعا به الرسول يوم الجمعة للفرج.. أدركه بـ11 كلمة الآن

الدولار

عقب ارتفاعه 120 قرشا.. أسعار الدولار الان مقابل الجنيه

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات ساحلية.. والأرصاد تحذر من الساعات القادمة| الطقس

ترشيحاتنا

وزير التخطيط

وزير التخطيط: الدولة تولي أهمية لتمكين القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو

بخاخ

أشهر بخاخ للأنف.. هيئة الدواء تسحب كافة التشغيلات

الطقس في مصر

استمرار فرص الأمطار فوق السواحل.. والسحب تتقدم للقاهرة الكبرى

بالصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

تقفز وتمشي على الماء أو تطير في السماء.. أغرب سيارات سابقة لعصرها

أغرب السيارات
أغرب السيارات
أغرب السيارات

بالأبيض اللافت.. إيمان العاصي تخطف الانظار بمهرجان الجونة السينمائي

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بقدرات سبيس إكس الصاروخية.. الكشف عن سيارة تسلا رودستر الطائرة

تسلا رودستر الجديدة 2028
تسلا رودستر الجديدة 2028
تسلا رودستر الجديدة 2028

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد