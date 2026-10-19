راتب 43 ألف دولار.. شروط التقديم لوظائف السفارة الأمريكية 2026

تفتح وظائف السفارة الأمريكية في القاهرة 2026 الباب أمام الراغبين في الحصول على فرصة عمل براتب سنوي بالدولار، من خلال وظيفة منسق الأمن السكني بمكتب الأمن الإقليمي، براتب يصل إلى 43 ألفًا و543 دولارًا سنويًا، بما يعادل نحو 2.3 مليون جنيه مصري، وفقًا للبيانات الواردة بشأن الوظيفة.

وتتضمن الوظيفة عددًا من المهام المرتبطة بفحص المساكن وتقييم مدى التزامها بمعايير الأمن السكني، إلى جانب التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة الإجراءات الإدارية الخاصة ببرنامج الأمن السكني، فيما حددت السفارة مجموعة من الشروط والمؤهلات المطلوبة، تشمل الحصول على شهادة إتمام المرحلة الثانوية على الأقل، وامتلاك خبرة إدارية لا تقل عن عامين، وإجادة اللغة الإنجليزية واستخدام عدد من البرامج المكتبية.

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ويستمر استقبال طلبات التقديم على وظيفة منسق الأمن السكني بالسفارة الأمريكية في القاهرة حتى 26 أكتوبر 2026، ما يجعل التعرف على طبيعة الوظيفة وشروط القبول والمستندات المطلوبة خطوة أساسية للراغبين في التقدم قبل انتهاء الموعد المحدد.

ما تفاصيل وظائف السفارة الأمريكية في القاهرة 2026؟

تتمثل فرصة العمل المطروحة في وظيفة منسق الأمن السكني بمكتب الأمن الإقليمي في السفارة الأمريكية بالقاهرة، وهي وظيفة تجمع بين المهام الإدارية والتنسيق المؤسسي ومتابعة اشتراطات الأمن الخاصة بالمساكن، مع ضرورة الالتزام بالمعايير المحددة عند فحص العقارات الحالية أو تقييم المساكن المقترحة.

وتشمل مسؤوليات الوظيفة إجراء عمليات الفحص الأمني للمساكن الحالية والتحقق من مدى التزامها بالمعايير المعتمدة، إلى جانب معاينة المساكن المقترحة وتقييم مدى استيفائها لاشتراطات الأمن السكني، بما يتطلب الدقة في مراجعة التفاصيل والقدرة على متابعة الإجراءات المرتبطة بتقييم العقارات.

كما تتضمن المهام التنسيق بين مكتب الأمن الإقليمي ومكتب الخدمات العامة وقسم صيانة المرافق وأصحاب العقارات، فضلًا عن تنظيم ومتابعة الإجراءات الإدارية المرتبطة ببرنامج الأمن السكني، وهو ما يجعل الخبرة المكتبية والقدرة على التواصل وتنظيم العمل من المتطلبات المهمة لشغل الوظيفة.

كم يبلغ راتب وظائف السفارة الأمريكية في القاهرة؟

يصل الراتب السنوي لوظيفة منسق الأمن السكني بالسفارة الأمريكية في القاهرة إلى 43 ألفًا و543 دولارًا، بما يعادل نحو 2.3 مليون جنيه مصري، وفقًا للمعلومات الواردة في الإعلان محل التقرير.

ويأتي الراتب بالدولار ضمن أبرز العوامل التي قد تجذب الباحثين عن فرص العمل، خاصة الراغبين في الحصول على وظيفة بدوام كامل تجمع بين المسؤوليات الإدارية والمهام المتعلقة بالأمن السكني، مع ضرورة استيفاء المؤهلات والخبرات المطلوبة قبل التقديم.

وتتطلب الوظيفة القدرة على التعامل مع المراسلات والتقارير والاستفسارات، إلى جانب استخدام البرامج المكتبية وأدوات العمل المحددة، بما يتناسب مع طبيعة المهام اليومية والتنسيق بين الجهات المختلفة.

ما شروط التقديم على وظائف السفارة الأمريكية 2026؟

حددت متطلبات الوظيفة مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة منسق الأمن السكني، وتتعلق بالمؤهل الدراسي والخبرة العملية والمهارات اللغوية والتقنية، فضلًا عن القدرة على تنظيم العمل والالتزام بالمواعيد المحددة.

وتشمل أبرز شروط التقديم ما يأتي.

الحصول على شهادة إتمام المرحلة الثانوية على الأقل.

امتلاك خبرة لا تقل عن عامين في الأعمال الإدارية والمكتبية، بما يشمل التعامل مع استفسارات العملاء وشكاواهم وإعداد التقارير والمراسلات.

القدرة على القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة.

إجادة استخدام برامج Word وExcel وAccess وPowerPoint، إلى جانب Google Earth.

القدرة على إنجاز المهام بصورة مستقلة، وتنظيم العمل والالتزام بالمواعيد النهائية المحددة.

امتلاك رخصة قيادة سارية، مع تقديمها عند طلب الحضور للمقابلة.

وتوضح هذه الشروط أن الوظيفة لا تعتمد على المؤهل الدراسي وحده، بل تتطلب خبرة عملية في الأعمال المكتبية ومهارات تواصل باللغة الإنجليزية، إلى جانب إتقان البرامج والأدوات التقنية المذكورة، والقدرة على تنفيذ المهام بصورة مستقلة ومنظمة.

ما المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف السفارة الأمريكية؟

يتعين على بعض الفئات المؤهلة إرفاق مستندات إضافية مع طلب التوظيف، وفقًا لطبيعة حالة المتقدم ومدى انطباق الشروط الخاصة بكل مستند، وتشمل الوثائق التي قد تكون مطلوبة ما يأتي.

نسخة من أوامر سفر الكفيل أو إشعار التعيين أو المستندات البديلة المعتمدة.

صورة من جواز السفر.

نموذج DD-214 أو خطابات شؤون المحاربين القدامى، إذا كانت تنطبق على حالة المتقدم.

نموذج SF-50 عند انطباق شروط تقديمه.

ويُراعى أن المستندات المذكورة لا تنطبق بالضرورة على جميع المتقدمين، إذ يرتبط تقديم بعضها بالفئات المؤهلة أو بالظروف المحددة لكل حالة، ولذلك ينبغي مراجعة متطلبات الوظيفة والتأكد من الوثائق المطلوبة قبل إرسال الطلب.

كما يُفضل تجهيز المستندات ذات الصلة بصورة واضحة ومنظمة، والتحقق من استيفاء متطلبات المؤهل والخبرة والمهارات المطلوبة، لتجنب نقص البيانات أو المستندات التي قد يحتاج إليها طلب التوظيف.

ما مميزات العمل في السفارة الأمريكية بالقاهرة؟

يأتي الراتب السنوي البالغ 43 ألفًا و543 دولارًا ضمن أبرز التفاصيل المرتبطة بالوظيفة، إلى جانب العمل بدوام كامل في مجال يجمع بين الأمن والإدارة والتنسيق بين الجهات المختلفة.

وتتضمن طبيعة العمل مسؤوليات متنوعة تشمل فحص المساكن وتقييمها من الناحية الأمنية، ومتابعة الإجراءات الإدارية المرتبطة ببرنامج الأمن السكني، والتواصل مع مكتب الخدمات العامة وقسم صيانة المرافق وأصحاب العقارات.

وتتطلب هذه المسؤوليات قدرًا من التنظيم والدقة والقدرة على التعامل مع التقارير والمراسلات، فضلًا عن إتقان اللغة الإنجليزية والبرامج المكتبية المحددة، بما يجعل مراجعة شروط الوظيفة بعناية أمرًا مهمًا قبل اتخاذ قرار التقديم.

ما آخر موعد للتقديم على وظائف السفارة الأمريكية في القاهرة؟

يوافق آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم على وظيفة منسق الأمن السكني بالسفارة الأمريكية في القاهرة يوم 26 أكتوبر 2026، وفقًا للمعلومات الواردة في الإعلان محل التقرير.

ويحتاج الراغبون في التقدم إلى مراعاة الموعد المحدد، والتأكد من استيفاء شروط المؤهل الدراسي والخبرة الإدارية والمهارات اللغوية والتقنية، إلى جانب تجهيز المستندات المطلوبة بحسب حالة كل متقدم.

ومن المهم مراجعة الإعلان الرسمي للوظيفة للتحقق من تفاصيل التقديم وآليته وأي متطلبات إضافية، إذ لا تتضمن المعلومات الواردة في النص الأصلي رابطًا مباشرًا للتقديم أو تفاصيل محددة بشأن خطوات إرسال الطلب.