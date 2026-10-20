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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بادي باور تعتزم إلغاء 1400 وظيفة بسبب زيادة الضرائب على المراهنات في بريطانيا

مجموعة «فلاتر إنترتينمنت» (Flutter Entertainment)
مجموعة «فلاتر إنترتينمنت» (Flutter Entertainment)
أمنية رشاد الجلوي

أعلنت مجموعة «فلاتر إنترتينمنت» (Flutter Entertainment)، المالكة لشركة المراهنات «بادي باور» (Paddy Power)، خططًا لإلغاء ما يصل إلى 1400 وظيفة في المملكة المتحدة وأيرلندا، إلى جانب بعض العاملين البريطانيين والأيرلنديين في فروعها بالبرتغال ورومانيا، مرجعة القرار إلى الزيادات الضريبية المفروضة على قطاع المقامرة والمراهنات.

وقال كيفن هارينغتون، الرئيس التنفيذي لأعمال المجموعة في المملكة المتحدة وأيرلندا، إن الشركة لا تستطيع استيعاب الزيادات الضريبية بالكامل دون خفض تكاليفها الثابتة، موضحًا أن المجموعة تعتزم إعادة هيكلة أعمالها لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأضاف هارينغتون أن الزيادات الضريبية غيّرت بشكل جذري النموذج الاقتصادي لقطاع المراهنات والألعاب في المملكة المتحدة، محذرًا من أنها تسهم في دفع مزيد من النشاط نحو السوق غير المرخصة وغير الخاضعة للرقابة.

وأكدت «فلاتر» أن الزيادات الضريبية ستترك تأثيرًا كبيرًا على القطاع ككل، في وقت لم تكشف فيه الشركة عن طبيعة الوظائف المهددة بالإلغاء.

وتوظف المجموعة، التي تمتلك أيضًا شركتي «سكاي بيت» (Sky Bet) و«بيتفير» (Betfair)، نحو 28 ألفًا و500 شخص حول العالم، بينهم قرابة 9 آلاف موظف في المملكة المتحدة وأيرلندا.

زيادات ضريبية تضغط على شركات المراهنات

وتأتي خطة خفض الوظائف عقب إعلان الحكومة البريطانية، ضمن ميزانية نوفمبر الماضي، زيادة الضرائب على المقامرة عبر الإنترنت والمراهنات الرياضية، مع استثناء المراهنات المرتبطة بسباقات الخيول من بعض الإجراءات.

ودخلت بعض الزيادات حيز التنفيذ في أبريل الماضي، إذ ارتفعت الضريبة المفروضة على الألعاب عن بُعد، بما يشمل الكازينوهات عبر الإنترنت، من 21% إلى 40%.

ومن المقرر أيضًا رفع الضريبة على المراهنات الرياضية عبر الإنترنت من 15% إلى 25% اعتبارًا من أبريل من العام المقبل، بينما تظل الضريبة على المراهنات التي تُجرى في المكاتب الفعلية عند مستوى 15%.

وحذرت شركات المراهنات من أن ارتفاع الضرائب والتكاليف التشغيلية قد يؤدي إلى تسريح الموظفين وإغلاق عدد من مكاتب المراهنات، في حين اعتبر بعض أعضاء البرلمان البريطاني هذه التحذيرات مبالغًا فيها.

«فلاتر» تغادر بورصة لندن

وفي تطور آخر، انسحبت مجموعة «فلاتر» من بورصة لندن في أغسطس الماضي، وأصبحت أسهمها متداولة حصريًا في بورصة نيويورك، في خطوة أثارت مخاوف بشأن جاذبية السوق البريطانية للشركات الكبرى.

وعلى الرغم من فرض ضرائب على إيرادات شركات المقامرة، لا تخضع المكاسب التي يحققها المقامرون من المراهنات لضريبة الدخل في المملكة المتحدة، كما لا تُفرض ضريبة القيمة المضافة على الرهانات.

مجموعة «فلاتر إنترتينمنت» شركة المراهنات «بادي باور» المملكة المتحدة أيرلندا الزيادات الضريبية

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