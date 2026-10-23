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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كارولين ليفيت: العمل بالبيت الأبيض من أصعب الوظائف .. و"كاتي زكريا" لم تكن مناسبة

كارولين ليفيت
كارولين ليفيت
خاطر عبادة

قالت كارولين ليفيت، المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض، إن دور السكرتيرة الصحفية "لم يكن مناسباً بوضوح" لخليفتها كاتي زكريا التي أقالها الرئيس دونالد ترامب.

من أصعب الوظائف


وفي أول تعليق لها منذ الرحيل الدراماتيكي لخليفتها الأسبوع الماضي، وصفت ليفيت الوظيفة بأنها "شاقة" ومن الصعب التنبؤ بمدى ملاءمتها للمعينين فيها.
وقالت ليفيت لشبكة فوكس نيوز يوم الخميس: "كثيرون يقولون إنها واحدة من أصعب الوظائف في السياسة. إنها تتطلب الكثير من التحضير. أحياناً لا تعرف كيف سيؤدي شخص ما حتى يخرج إلى هناك".
وأضافت: "كما قال الرئيس، نتمنى لكاتي كل التوفيق. الوظيفة بوضوح لم تكن لها".

أقصر فترة في تاريخ المنصب.. 5 أيام فقط

وأُقيلت زكريا في 16 أكتوبر بعد خمسة أيام فقط من توليها المنصب، لتسجل بذلك أقصر فترة شغل لهذا الدور، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي سجله أنتوني سكاراموتشي الذي أُقيل في 2017 في يومه الحادي عشر كمدير للاتصالات.
وتعرضت زكريا لانتقادات واسعة بسبب ظهورها الأول المهتز في 13 أكتوبر، حيث قرأت من نص مكتوب ولم تتلق سوى ثلاثة أسئلة من الصحفيين، واستمر المؤتمر الصحفي بأكمله 14 دقيقة فقط.

جدل حول المؤهلات والشهادة القانونية

كما واجهت تدقيقاً حول ما إذا كانت قد بالغت في مؤهلاتها، بعد أن ادعت مراراً أنها محامية قبل أن تعترف بأنها فشلت في امتحان نقابة المحامين في المرة الوحيدة التي تقدمت له في الولايات المتحدة.

وفي مقابلات إعلامية لاحقة دفاعاً عن سيرتها الذاتية، قالت زكريا إنها استشارت مجموعة واسعة من الأشخاص وتم التأكيد لها أنه يمكنها وصف نفسها بأنها خريجة قانون وليس محامية مرخصة، رغم أن المصطلحين يُستخدمان غالباً بالتبادل في الولايات المتحدة.


وألقت زكريا باللوم جزئياً على البيت الأبيض في أدائها الأول المتعثر، قائلة لفوكس نيوز إنه لم يُمنح لها سوى وقت قليل جداً للاستعداد للدور.

مواصفات المتحدث الجديد

وقالت ليفيت، التي بنت سمعة كمتحدثة صحفية قوية خلال عام ونصف في المنصب، إنها ستساعد ترامب في سد الشاغر.


وأضافت أن الرئيس يحتاج إلى شخص "قوي، وذكي، ويفهم سياساته، وموالٍ، ويمكنه الخروج إلى هناك وخوض المعركة".


وكانت ليفيت قد استقالت من منصبها في أغسطس وتستعد للانضمام إلى فوكس نيوز كمساهمة على الهواء في نوفمبر.


وأشارت التقارير إلى أن ترامب، الذي شن هجمات متكررة على قطاعات من الصحافة في الأسابيع الأخيرة، لا يخطط لاختيار بديل لزكريا حتى بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر.

كارولين ليفيت البيت الأبيض كاتي زكريا

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