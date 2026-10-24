بدء عزاء شقيقة هالة سرحان بحضور إلهام شاهين وبوسي شلبي

بدأت عزاء شادية سرحان شقيقة الإعلامية هالة سرحان التؤام ، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط حضور عدد من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء.

كانت الفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي من أوائل الحاضرين إلى العزاء، في لفتة.

وفاة شقيقة هالة سرحان

كانت هالة سرحان قد أعلنت وفاة شقيقتها التوأم شادية سرحان، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونعَتها بكلمات مؤثرة، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وفاة شقيقة هالة سرحان

وكتبت هالة سرحان، عبر حسابها على «إنستجرام»: «فقدت اليوم رفيقة عمري وأغلى الناس وتوأم روحي شقيقتي التوأم السيدة الفاضلة شادية سرحان، كانت تنشر البهجة والحبور في حياتنا، كانت وطنية من الدرجة الأولى عاشقة لمصر والأخت الحنونة الرؤوفة.. إنا لله وإنا اليه راجعون».

وتابعت: «يا حنّان يا منّان، يا واسع المغفرة، اغفر لأمتك وارحمها وعافها واعفُ عنها، اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها، وأهلًا خيرًا من أهلها، اللهم اجعل قبرها روضةً من رياض الجنة، يا من أنت أحنّ عليها من أمها، يا من تعلم بحالها، اغفر لها مغفرةً عامة، وأنزل دفء رحمتك عليها، واعفُ عنها، وأكرم نُزُلها، ووسّع مُدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقِّها من الذنوب والخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس، يا رب، لا تُنهِ هذا اليوم إلا وقد ملأت قبرها نورًا، وأنزلت عليها الفسحة والسرور، وفككت كربها، وغفرت ذنبها، وأبدلت سيئاتها حسنات، اللهم ارزقها نظرة رضا، فإن من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدًا، ولا تحرمها النظر إلى وجهك الكريم».