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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعاون فني جديد يجمع أحمد سعد وخالد تاج الدين ووليد سعد في أغنية حب

أحمد سعد وخالد تاج الدين
أحمد سعد وخالد تاج الدين
تقى الجيزاوي

يستعد النجم أحمد سعد لطرح أغنية جديدة تنتمي إلى اللون الرومانسي، في تعاون فني يجمعه بالشاعر خالد تاج الدين، والملحن وليد سعد، والموزع الموسيقي أحمد عادل، فيما يتولى مهام الميكس والماستر والهندسة الصوتية المهندس هاني محروس، في عمل غنائي جديد ينتظر أن يضيف محطة مميزة إلى مشوار أحمد سعد الفني.

وتحمل الأغنية الجديدة طابعًا عاطفيًا، إذ تدور في أجواء الحب، معتمدة على كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد، إلى جانب التوزيع الموسيقي لأحمد عادل، والهندسة الصوتية لهاني محروس، الذي يتولى أعمال الميكس والماستر، لتكتمل بذلك عناصر التعاون بين مجموعة من الأسماء البارزة في صناعة الموسيقى.

ويُعد هذا العمل التعاون الثاني الذي يجمع الشاعر خالد تاج الدين بالنجم أحمد سعد، بعدما سبق أن التقيا في أغنية «فين»، ليعود الثنائي إلى التعاون مجددًا من خلال تجربة غنائية جديدة، وسط ترقب لما سيقدمانه هذه المرة على مستوى الكلمات والأداء والإحساس الرومانسي.

على جانب آخر، شهدت كواليس تسجيل الأغنية داخل الاستوديو أجواءً مميزة اتسمت بالبهجة والمرح، حيث حرص أحمد سعد على إضفاء حالة من السعادة، بعدما ألقى عددًا من النكات التي لاقت تفاعلًا وضحكات من الموجودين، في مشهد يعكس روحه المرحة وخفة ظله المعروفتين عنه.

ويُعرف أحمد سعد بعفويته وقدرته على خلق أجواء إيجابية مع المحيطين به، وهو ما ظهر بوضوح خلال جلسة التسجيل، التي لم تقتصر على العمل الفني فحسب، بل امتزجت فيها أجواء التركيز والإبداع بلحظات من الضحك والمرح.

ويأتي هذا التعاون في إطار استمرار أحمد سعد في تقديم تجارب غنائية متنوعة، تجمع بين الألوان الموسيقية المختلفة والمشاعر الإنسانية، فيما يمثل لقاؤه الجديد مع خالد تاج الدين امتدادًا لتجربتهما السابقة، في انتظار الكشف عن تفاصيل الأغنية وموعد طرحها رسميًا للجمهور.

أحمد سعد الشاعر خالد تاج الدين وليد سعد

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