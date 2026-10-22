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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد سعد ينعى الطفل ياسين «محارب السرطان» بكلمات مؤثرة بعد وفاته في حادث سير

احمد سعد
احمد سعد
يمنى عبد الظاهر

نعى الفنان أحمد سعد الطفل ياسين، المعروف إعلاميًا بلقب «محارب السرطان»، الذي رحل عن عالمنا إثر حادث سير مروّع أودى بحياته وحياة والدته، معبرًا عن حزنه لوفاة الطفل الذي جمعته به لحظات إنسانية وثّقها مقطع فيديو نشره عبر حساباته.

وحرص أحمد سعد على توديع الطفل الراحل برسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، استهلها بآية قرآنية عن علم الله بالأقدار، قبل أن يختتم نعيه بكلمات مليئة بالحزن، قائلًا: «الله يرحمك يا حبيبي».


وأضاف الفنان: «النهارده صحيت على خبر زعلني، هو موت الطفل الجميل بعد صراع مع المرض في حادث هو وأمه، الله يرحمهم»، معبرًا عن تأثره برحيل الطفل ووالدته.

https://www.instagram.com/reel/DeyyrdyMrid/?obrf=MTI1cnVpeXdsbnVwYw==

 

قبل 4 سنوات، خطف الطفل ياسين الأنظار خلال مشاركته الفنان أحمد سعد الغناء في احتفالية داخل مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، في مشهد إنساني عاد إلى الواجهة مجددًا بعد وفاته مع والدته الدكتورة سالي مصطفى، إثر حادث تصادم أتوبيس «أمواج» بسيارة نقل محملة بالأسمنت على الطريق الصحراوي الغربي.

رحلة ياسين من محاربة السرطان إلى النهاية المأساوية

وعاش ياسين، ابن محافظة المنيا، رحلة طويلة مع مرض السرطان استمرت 7 سنوات، تمسكت خلالها أسرته بالأمل في شفائه، وواصلت دعمه خلال مراحل العلاج المختلفة، قبل أن تنتهي حياته بصورة مأساوية في الحادث الذي أودى أيضًا بحياة والدته.

وكان الطفل الراحل يدرس بالصف الخامس الابتدائي في مدارس النيل المصرية الدولية بالمنيا، فيما بذل والده، الدكتور محمد جمال، جهودًا كبيرة لمساندته خلال رحلة العلاج، أملًا في تعافيه من المرض.


 

الفنان أحمد سعد الطفل ياسين محارب السرطان إثر حادث سير الدكتور محمد جمال رحلة ياسين من محاربة السرطان

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