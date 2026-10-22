رحلت توأم روحي.. الإعلامية هالة سرحان تنعى شقيقتها بكلمات مؤثرة

أعلنت الإعلامية هالة سرحان، منذ قليل، وفاة شقيقتها التوأم شادية سرحان، في خبر مؤلم نعتها من خلاله بكلمات مؤثرة، مستذكرة صفاتها ومكانتها.

وكتبت هالة سرحان، عبر حسابها على «إنستجرام»: «فقدت اليوم رفيقة عمري وأغلى الناس وتوأم روحي شقيقتي التوأم السيدة الفاضلة شادية سرحان، كانت تنشر البهجة والحبور في حياتنا، كانت وطنية من الدرجة الأولى عاشقة لمصر والأخت الحنونة الرؤوفة.. إنا لله وإنا اليه راجعون».

هالة سرحان تنعى شقيقتها التوأم

وتابعت: «يا حنّان يا منّان، يا واسع المغفرة، اغفر لأمتك وارحمها وعافها واعفُ عنها، اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها، وأهلًا خيرًا من أهلها، اللهم اجعل قبرها روضةً من رياض الجنة، يا من أنت أحنّ عليها من أمها، يا من تعلم بحالها، اغفر لها مغفرةً عامة، وأنزل دفء رحمتك عليها، واعفُ عنها، وأكرم نُزُلها، ووسّع مُدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقِّها من الذنوب والخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس، يا رب، لا تُنهِ هذا اليوم إلا وقد ملأت قبرها نورًا، وأنزلت عليها الفسحة والسرور، وفككت كربها، وغفرت ذنبها، وأبدلت سيئاتها حسنات، اللهم ارزقها نظرة رضا، فإن من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدًا، ولا تحرمها النظر إلى وجهك الكريم».

وأضافت: «يا رب، اجعلها ممن يمررن على الصراط سريعًا كالبرق الخاطف، فينجون من حر النار ولهبها إلى جنات النعيم، واجعلها ممن تقول لهن النار: اعبرن، فإن نوركن قد أطفأ ناري، وتقول لهن الجنة: أقبلن، فقد اشتقت إليكن قبل أن أراكن، يا رب، كن لها بعد الحبيب حبيبًا، ولدعاء من دعا لها سامعًا ومجيبًا، يا رب، نسألك أن تكتبها من عتقائك من النار، وتجعلها من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يا من أمره بين الكاف والنون، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، قل لدعائنا كن فيكون، يا رب إن ذلك عليك هيّن، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم الدعاء، وأن يغفر لموتانا وموتى المسلمين».