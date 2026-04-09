يارب أنزل عليهم رحمتك .. هالة سرحان تدعم لبنان بكلمات مؤثرة

وجهت الإعلامية هالة سرحان الدعم لشعب لبنان بعد أحداث الهجمات الاسرائيلية، معربة عن بالغ حزنها لما تشهده الأوضاع في المنطقة.

وكتبت هالة سرحان عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “لبنان الحبيبة في القلب دائمًا، اللهم احفظ لبنان وأهلها، واحفظ كل بيت وكل أم وكل طفل، وكن لهم عونًا وسندًا في هذه الأيام الصعبة”.

وتابعت: "اللهم ارفع عنهم البلاء، وأبدل خوفهم أمنًا، وحزنهم فرحًا، ودموعهم طمأنينة وسلامًا".



واختتمت: “يا رب, أنزل على لبنان رحمتك وسكينتِك، واحفظ أرضها وسماءها وشعبها، وردّ إليها السلام والأمان عاجلًا غير آجل، قلوبنا ودعواتنا مع لبنان دائمًا”.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 182 شخصاً وإصابة 890 آخرين في هجمات الأمس في لبنان، وأكدت أن هذا العدد غير مكتمل.

قال الدكتور أنطوان الزغبي رئيس الصليب الأحمر اللبناني، إن الوضع الإنساني في لبنان شديد التعقيد عقب القصف الإسرائيلي الأخير، مشيراً إلى أن أكثر من 100 قتيل و400 جريح سُجلوا حتى اللحظة، فيما لا تزال فرق الصليب الأحمر تعمل على البحث عن العالقين تحت الأنقاض في بيروت والضاحية الجنوبية وجبل لبنان والبقاع وبعلبك.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية، أنّ الإصابات بين المدنيين حرجة للغاية، وأن 40 عملية جراحية تُجرى حالياً في المستشفيات للتعامل مع الجرحى الأكثر خطورة.