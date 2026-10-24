قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثغرات أمنية في لغة برمجة واسعة الاستخدام تكشف مخاطر الذكاء الاصطناعي على الإنترنت
بعد تصريحات رئيس الوزراء.. تحركات لرفع الحد الأدنى للأجور بمعدل 187.5% في 3سنوات
توافد الآلاف للاحتفال بمولد إبراهيم الدسوقي في كفر الشيخ| صور
اتحاد أمهات مصر: رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين سيقلل لجوءهم للدروس الخصوصية
أمريكا تحذر مواطنيها: لا تسافروا إلى العراق لأي سبب
الأرصاد: أمطار رعدية وسيول محتملة بجنوب البحر الأحمر غدا.. والعظمى على القاهرة 30 درجة
قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.. اعرف التردد
موقف مرموش.. تشكيل قمة توتنهام وتشيلسي بالدوري الإنجليزي
حزب السادات: توصيات منتدى مصر 2026 تضع دعم المواطن وتحسين مستوى معيشته على رأس الأولويات
عماد الدين حسين: الدولة المصرية واجهت الأزمات بالتوازي مع تنفيذ مشروعات التنمية
الشرطة الفرنسية: 110 آلاف متظاهر في باريس والأوضاع هادئة
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا تحذر مواطنيها: لا تسافروا إلى العراق لأي سبب

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها من السفر إلى العراق «لأي سبب كان»، بسبب مخاطر أمنية تشمل النزاع المسلح والإرهاب والاختطاف، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف من اتساع نطاق المواجهة في الشرق الأوسط.

ووفقًا للتحذير الذي حدّثته وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة، ونشرته السفارة الأمريكية في العراق يوم السبت، لم يطرأ تغيير على مستوى التحذير أو مؤشرات المخاطر، مع استمرار الدعوة إلى تجنب السفر إلى البلاد بصورة كاملة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: «لا تسافروا إلى العراق لأي سبب من الأسباب»، مشيرة إلى أن قدرة الحكومة الأمريكية على تقديم خدمات الطوارئ لمواطنيها الموجودين داخل العراق محدودة بسبب المخاطر الأمنية.

وحذرت الوزارة من أن الحكومة العراقية لا تستطيع ضمان سلامة المواطنين الأمريكيين في حال اندلاع أعمال عنف مفاجئة أو نشوب نزاع مسلح، لافتة إلى أن موظفي الحكومة الأمريكية العاملين في العراق يخضعون لبروتوكولات أمنية صارمة، وأن سفرهم إلى البلاد يتطلب تصريحًا خاصًا، مع احتمال فرض قيود إضافية وفقًا لتطورات الأوضاع.

الإرهاب والاختطاف واستهداف المصالح الأمريكية

وتضمن التحذير مخاوف من هجمات قد تنفذها جماعات مسلحة، بينها تنظيم داعش وجماعات متحالفة مع إيران، قالت الوزارة إنها تشجع على مهاجمة الأشخاص والمصالح الأمريكية في العراق.

وأشار البيان إلى استخدام عبوات ناسفة يدوية الصنع وقذائف وطائرات مسيرة في هجمات شهدتها مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك المدن الكبرى.

وأضافت الوزارة أن أهداف الهجمات الأخيرة شملت فنادق وجامعات ومنشآت للطاقة ومطارات ومواقع أخرى يُنظر إليها باعتبارها مرتبطة بالولايات المتحدة، بما في ذلك منشآت دبلوماسية.

كما لفتت إلى تحذيرات وقيود أصدرتها إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بشأن الرحلات الجوية في المجال الجوي العراقي أو بالقرب منه، بسبب المخاطر التي قد تهدد سلامة الطيران المدني.

مخاوف من اتساع نطاق المواجهة الإقليمية

ويأتي تحديث التحذير في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، وسط تقارير إعلامية غربية عن استعدادات أمريكية إسرائيلية لاحتمال شن هجوم واسع النطاق على إيران، بينما لا يزال توقيت أي تحرك عسكري محتمل غير واضح.

وتزيد هذه التطورات المخاوف من امتداد تداعيات أي مواجهة إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق، الذي يواجه تحديات أمنية مرتبطة بنشاط الجماعات المسلحة والتوترات الإقليمية.

أمريكا تحذر مواطنيها العراق الولايات المتحدة الأمريكية السفر إلى العراق الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

عداد الكهرباء

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. هدية من الحكومة لأصحاب العدادات الكودية

أسعار الدواجن

تحركات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. تعرف على سعر الفراخ والبانيه

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

أمير هشام

أمير هشام يكشف مفاجآت في عقود أجانب الزمالك.. نسب إعادة البيع تثير الجدل

مجلس النواب

مقترح لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. الشروط والفئات المستفيدة

محمد هاني

بعد الاتفاق في أوغندا.. محمد هاني يفاجئ الأهلي بطلب جديد بشأن التجديد

الدولار

سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في البنوك

ترشيحاتنا

المتهمة

القبض على سيدة تعدت على شقيقتها من ذوى الهمم بالضرب في الغربية

السيدتان

الداخلية تكشف تفاصيل استغاثة سيدة من والدة طليقها

المتهم

خلافات ميراث.. القبض على المتهم بإشعال النيران فى سيارة ابن عمه بالمنيا

بالصور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

إطلالة رياضية .. نسرين طافش تستعرض رشاقتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد