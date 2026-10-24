أمريكا تحذر مواطنيها: لا تسافروا إلى العراق لأي سبب

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها من السفر إلى العراق «لأي سبب كان»، بسبب مخاطر أمنية تشمل النزاع المسلح والإرهاب والاختطاف، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف من اتساع نطاق المواجهة في الشرق الأوسط.

ووفقًا للتحذير الذي حدّثته وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة، ونشرته السفارة الأمريكية في العراق يوم السبت، لم يطرأ تغيير على مستوى التحذير أو مؤشرات المخاطر، مع استمرار الدعوة إلى تجنب السفر إلى البلاد بصورة كاملة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: «لا تسافروا إلى العراق لأي سبب من الأسباب»، مشيرة إلى أن قدرة الحكومة الأمريكية على تقديم خدمات الطوارئ لمواطنيها الموجودين داخل العراق محدودة بسبب المخاطر الأمنية.

وحذرت الوزارة من أن الحكومة العراقية لا تستطيع ضمان سلامة المواطنين الأمريكيين في حال اندلاع أعمال عنف مفاجئة أو نشوب نزاع مسلح، لافتة إلى أن موظفي الحكومة الأمريكية العاملين في العراق يخضعون لبروتوكولات أمنية صارمة، وأن سفرهم إلى البلاد يتطلب تصريحًا خاصًا، مع احتمال فرض قيود إضافية وفقًا لتطورات الأوضاع.

الإرهاب والاختطاف واستهداف المصالح الأمريكية

وتضمن التحذير مخاوف من هجمات قد تنفذها جماعات مسلحة، بينها تنظيم داعش وجماعات متحالفة مع إيران، قالت الوزارة إنها تشجع على مهاجمة الأشخاص والمصالح الأمريكية في العراق.

وأشار البيان إلى استخدام عبوات ناسفة يدوية الصنع وقذائف وطائرات مسيرة في هجمات شهدتها مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك المدن الكبرى.

وأضافت الوزارة أن أهداف الهجمات الأخيرة شملت فنادق وجامعات ومنشآت للطاقة ومطارات ومواقع أخرى يُنظر إليها باعتبارها مرتبطة بالولايات المتحدة، بما في ذلك منشآت دبلوماسية.

كما لفتت إلى تحذيرات وقيود أصدرتها إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بشأن الرحلات الجوية في المجال الجوي العراقي أو بالقرب منه، بسبب المخاطر التي قد تهدد سلامة الطيران المدني.

مخاوف من اتساع نطاق المواجهة الإقليمية

ويأتي تحديث التحذير في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، وسط تقارير إعلامية غربية عن استعدادات أمريكية إسرائيلية لاحتمال شن هجوم واسع النطاق على إيران، بينما لا يزال توقيت أي تحرك عسكري محتمل غير واضح.

وتزيد هذه التطورات المخاوف من امتداد تداعيات أي مواجهة إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق، الذي يواجه تحديات أمنية مرتبطة بنشاط الجماعات المسلحة والتوترات الإقليمية.