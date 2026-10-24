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الأرصاد: أمطار رعدية وسيول محتملة بجنوب البحر الأحمر غدا.. والعظمى على القاهرة 30 درجة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأرصاد: أمطار رعدية وسيول محتملة بجنوب البحر الأحمر غدا.. والعظمى على القاهرة 30 درجة

مركز التنبؤات والإنذار
مركز التنبؤات والإنذار
أ ش أ

 توقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة غدا لتسجل العظمى بالقاهرة الكبرى 30 درجة مئوية بزيادة تتراوح بين درجة إلى درجتين على المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام .. كاشفة عن استمرار فرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق، وأنها قد تكون رعدية وغزيرة أحيانا وتصل إلى حد السيول جنوب البحر الأحمر.

وقالت غانم - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم : إن ارتفاع درجات الحرارة يرجع إلى التأثر ببعض الكتل الهوائية الصحراوية إلى جانب زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال ساعات النهار.. مشيرة إلى أن درجات الحرارة تزيد كلما اتجهنا إلى المناطق الداخلية والجنوبية لتتراوح العظمى في الأقصر وأسوان ما بين 36 و37 درجة مئوية.

ووصفت حالة الطقس غدا أنه سيكون مائلا للحرارة وحارا على أغلب مناطق شمال البلاد بما فيها القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وحارا على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار بينما تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل مع غياب أشعة الشمس لتسجل الصغرى 19 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى، و17 درجة بالمدن الجديدة.

وأشارت إلى أن الفروق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى ستتراوح ما بين 10 إلى 12 درجة مئوية؛ مما يؤدي إلى أجواء مائلة للبرودة إلى باردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر خاصة خلال فترتي الفجر والصباح الباكر.. محذرة من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نهارا وتخفيف الملابس خلال هذه الفترات.

وحذرت غانم من فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وأجزاء من جنوب الصعيد، قد تغزر أحيانا وتصل إلى حد السيول في مناطق حلايب وشلاتين ورأس بناس وجنوب الصحراء الشرقية، لا سيما على الطرق المؤدية من هذه المناطق وإليها.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار ستكون ضعيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 30% فيما قد تمتد فرص ضعيفة للأمطار إلى مناطق من مدن القناة والقاهرة الكبرى بنسبة حدوث تبلغ 10%.

ونبهت إلى تكون شبورة مائية كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ومحافظات شمال البلاد ووسط وشمال الصعيد؛ وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة فجرا وتستمر حتى الثامنة أو التاسعة صباحا.. مشددة على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في وجود الشبورة المائية والالتزام بالسرعات المقررة وتشغيل كشافات الشبورة واتباع علامات المرور، تجنبا لانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

وقالت: إن البلاد ستشهد غدا نشاطا للرياح تتراوح سرعتها ما بين 30 و35 كيلومترا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى وسيناء، وقد يصاحبها إثارة للرمال والأتربة في حلايب وشلاتين ومناطق من الصحراء الشرقية وجنوب الصعيد.

وحذرت من خطورة السحب الرعدية التي قد تتكون على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، إذ قد يصاحبها نشاط قوي للرياح الهابطة الناتجة عن السحب الرعدية خاصة قبل سقوط الأمطار وأثناء حدوثها، فضلا عن البرق والرعد.. داعية المواطنين إلى توخي الحذر ومتابعة تطورات الحالة الجوية.

وفيما يتعلق بتطورات الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة.. أوضحت غانم أن فرص سقوط الأمطار ستستمر يومي (الاثنين والثلاثاء) على المناطق المتأثرة، خاصة سيناء ومحافظة البحر الأحمر، نتيجة امتداد منخفض السودان الموسمي وتأثيره على هذه المناطق.

وقالت إن المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الدلتا سوف تتأثر يومي الأربعاء والخميس المقبلين ، بمرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا ؛ مما يساعد على زيادة فرص سقوط الأمطار وكمياتها مع احتمالية حدوث أمطار مؤثرة على بعض المناطق الساحلية.

ودعت غانم المواطنين إلى ضرورة متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة نظرا لاختلاف الظواهر الجوية من يوم إلى آخر ..قائلة : إنه من المتوقع أن تعاود درجات الحرارة الانخفاض بدءا من منتصف الأسبوع وحتى نهايته، لتقترب من معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

الدكتورة منار غانم المتنبئ التنبؤات الارتفاع درجات الحرارة

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