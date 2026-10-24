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قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.. اعرف التردد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.. اعرف التردد

الزمالك
الزمالك
أحمد أيمن

تترقب جماهير نادي الزمالك المواجهة المرتقبة أمام الجيش الرواندي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2026-2027، وسط آمال كبيرة في حسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات ومواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب القاري، في ظل إتاحة المباراة عبر قناة مفتوحة تتيح للجماهير متابعة اللقاء مجانًا.

أون سبورت تنقل مباراة الزمالك والجيش الرواندي

تتجه أنظار عشاق القلعة البيضاء إلى استاد القاهرة الدولي، الذي يستضيف مباراة الزمالك والجيش الرواندي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، الموافق 24 أكتوبر 2026، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنقل قناة «أون سبورت» المفتوحة أحداث المباراة، لتمنح الجماهير فرصة متابعة المواجهة المرتقبة دون الحاجة إلى الاشتراك في باقات القنوات الرياضية المدفوعة.

وتحظى المباراة باهتمام واسع من مشجعي الزمالك، خاصة أن الفريق يسعى إلى تأكيد تفوقه في لقاء الذهاب، وتجنب أي مفاجآت قد تعرقل مسيرته في البطولة الأفريقية.

تردد قناة أون سبورت على النايل سات 

وفيما يأتي تردد قناة اون سبورت الجديد 2026 على نايل سات:

التردد: 11977.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

الزمالك يدخل المواجهة بأفضلية الفوز في رواندا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق فوز ثمين على الجيش الرواندي بهدف دون رد، خلال مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب أماهورو في العاصمة الرواندية كيجالي.

جاء هدف الانتصار عن طريق المهاجم ناصر منسي في الدقيقة 80، ليمنح الفريق الأبيض أفضلية مهمة قبل خوض مواجهة العودة على أرضه ووسط جماهيره.

ويقود معتمد جمال الجهاز الفني للزمالك، الذي يطمح إلى استثمار نتيجة الذهاب وحسم التأهل بأداء قوي، مع الحفاظ على التوازن بين الدفاع والهجوم، وعدم منح المنافس فرصة العودة إلى أجواء المواجهة.

ما النتائج التي يحتاجها الزمالك لحسم التأهل؟

يدخل الزمالك مباراة الإياب بأكثر من فرصة لحسم بطاقة التأهل، إذ يكفيه تحقيق الفوز بأي نتيجة أو التعادل لضمان العبور إلى المرحلة المقبلة، وفقًا لنتيجة مباراة الذهاب.

وفي المقابل، يسعى الجيش الرواندي إلى تعويض خسارته ومحاولة قلب النتيجة، وهو ما يفرض على لاعبي الزمالك التعامل بتركيز كبير مع مجريات اللقاء، وتجنب الأخطاء الدفاعية التي قد تعقد حسابات التأهل.

وتكتسب المواجهة أهمية إضافية بالنسبة إلى جماهير الزمالك، التي تتطلع إلى رؤية فريقها ينافس بقوة على البطولة القارية، واستعادة اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2002.

ويمثل التأهل إلى دور المجموعات خطوة مهمة في مشوار الفريق، الذي يحتاج إلى تجاوز عقبة الجيش الرواندي أولًا، قبل الاستعداد للتحديات الأصعب في المراحل التالية من البطولة.

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