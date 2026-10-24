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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن يونس للاعبي الزمالك قبل مواجهة الجيش الرواندي: عايزينكم رجالة مفيش دلع

أيمن يونس
أيمن يونس
سارة عبد الله

وجه أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، رسالة تحفيزية إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل المواجهة المرتقبة أمام الجيش الرواندي، مطالبًا إياهم باللعب بقوة وتركيز وحسم بطاقة التأهل.

وكتب أيمن يونس، عبر حسابه على “فيسبوك”: “لاعبي الزمالك عايزينكم رجالة.. مفيش هزار ولا دلع.. العبوا برجولة وقوة وفن وتركيز.. والباقي على جمهور الزمالك والتيشيرت.. يوم خير يا رب”.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة حاسمة أمام الجيش الرواندي مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولي في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا وسط طموحات جماهير القلعة البيضاء بحسم بطاقة التأهل ومواصلة المشوار القاري.

ويدخل الزمالك اللقاء بأفضلية الفوز بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت الجمعة الماضي على استاد أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي، ما يمنح الفريق الأبيض عدة فرص للعبور إلى الدور التالي، خاصة مع إقامة مواجهة العودة على أرضه ووسط جماهيره.

أيمن يونس الزمالك الجيش الراوندي

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