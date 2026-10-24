أزمة صحية مفاجئة تربك بايرن ميونخ.. ماذا يحدث داخل النادي بعد نقل كومباني إلى المستشفى؟

لم تكن حسابات المنافسة على الألقاب هي الشاغل الأول داخل بايرن ميونخ خلال الساعات الأخيرة بعدما فرضت الحالة الصحية للمدير الفني البلجيكي فينسنت كومباني نفسها على المشهد إثر تعرضه لوعكة مفاجئة داخل مركز تدريبات النادي انتهت بنقله إلى المستشفى وسط حالة من القلق بشأن أسباب ما حدث ومدة غيابه عن قيادة الفريق.

وبينما يترقب مسؤولو النادي البافاري تطورات الوضع الصحي لمدربهم بدأت ملامح مرحلة مؤقتة تتشكل داخل الجهاز الفني في ظل تأكد غياب كومباني لعدة أسابيع وهو ما يضع الفريق أمام تحدٍ جديد يتعلق بالحفاظ على استقراره الفني خلال فترة مهمة من الموسم بالتزامن مع انتظار عودة مدربه بعد استكمال العلاج والتعافي.

سقوط مفاجئ داخل مركز التدريبات.. كيف بدأت الأزمة؟

بدأت الأزمة أمس الجمعة عندما كان كومباني البالغ من العمر 40 عامًا يتابع تدريبات فريق بايرن ميونخ تحت 23 عامًا الذي يقوده المدرب البرازيلي دانتي وذلك بعد انتهائه من مران الفريق الأول.

ووفقا للتقارير الصادر من نادي بايرن ميونخ استمرت متابعة المدرب البلجيكي للتدريبات نحو 20 دقيقة قبل أن يتعرض لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى سقوطه لتتحول الأجواء داخل مركز التدريبات إلى حالة من الاستنفار مع التحرك سريعًا للتعامل مع الموقف.

واستدعت الحالة تدخل فرق الإسعاف قبل الاستعانة بمروحية لنقل كومباني إلى أحد مستشفيات مدينة ميونخ من أجل إخضاعه للفحوصات اللازمة والوقوف على طبيعة الأزمة الصحية التي تعرض لها.

وأثار المشهد قلقًا داخل أروقة النادي الألماني خاصة أن الواقعة جاءت بصورة مفاجئة ولم تكن مجرد غياب عابر عن التدريبات أو المباريات بل تطلبت نقل المدرب إلى المستشفى ومتابعة حالته عن قرب.

ورغم خطورة الموقف في بدايته فإن المعلومات المتاحة أشارت إلى استقرار الحالة الصحية لكومباني وهو ما منح مسؤولي بايرن قدرًا من الاطمئنان دون أن ينهي التساؤلات المتعلقة بالأسباب الدقيقة للوعكة أو المدة التي يحتاج إليها المدرب قبل استعادة نشاطه بصورة طبيعية.

سوابق صحية تفتح باب التساؤلات حول حالة كومباني

لم تأتِ الأزمة الأخيرة بمعزل عن الفترة الماضية إذ عانى كومباني مؤخرًا من عدوى فيروسية وآلام في منطقة الركبة تسببت في غيابه عن بعض التدريبات إلى جانب عدم حضوره أحد المؤتمرات الصحفية.

ومع تعرضه للوعكة الجديدة ونقله إلى المستشفى أصبحت الأولوية داخل بايرن ميونخ هي استكمال الفحوصات الطبية وتحديد أسباب ما حدث بدلًا من الاستعجال في وضع جدول زمني لعودته إلى العمل.

إدارة بايرن تحسم موقفها.. الغياب سيمتد لأسابيع

حسم ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونخ جانبًا مهمًا من التساؤلات المتعلقة بمستقبل الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة بعدما أكد أن غياب كومباني لن يقتصر على بضعة أيام بل سيمتد لعدة أسابيع.

وقال إيبرل في تصريحات نقلتها صحيفة «مترو»: «لن تكون المسألة أيامًا بل أسابيع» في إشارة واضحة إلى أن المدرب البلجيكي يحتاج إلى فترة كافية للعلاج والتعافي قبل التفكير في العودة إلى قيادة الفريق.

وأوضح المدير الرياضي أن كومباني سيبقى في المستشفى لعدة أيام كما كشف عن تواصله مع المدرب وزوجته عقب الواقعة للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة تطورات الموقف.

وتعكس هذه التصريحات اتجاه إدارة النادي إلى تجنب أي استعجال في ملف عودة المدير الفني مع منح الجهاز الطبي الوقت اللازم للتعامل مع الحالة وعدم وضع موعد مسبق قد لا يتناسب مع تطورات وضعه الصحي.

آرون دانكس يتولى المهمة.. من يقود بايرن في غياب مدربه؟

مع تأكد ابتعاد كومباني عن الفريق لعدة أسابيع يتجه بايرن ميونخ إلى الاعتماد على الإنجليزي آرون دانكس المدرب المساعد لتولي المسؤولية الفنية بصورة مؤقتة بداية من مواجهة فرايبورغ المقررة غدًا الأحد ضمن منافسات الدوري الألماني وفقًا للمعلومات الواردة.

ويمنح وجود دانكس داخل الجهاز الفني البافاري الفريق قدرًا من الاستمرارية إذ يعرف تفاصيل العمل اليومي وأفكار المدير الفني وهو ما قد يساعد على تقليل تأثير الغياب المفاجئ خلال الفترة المقبلة.

كما سبق للمدرب المساعد أن تولى المسؤولية في ظرف مشابه خلال الموسم الماضي عندما عوض غياب كومباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان ما يمنحه خبرة سابقة في التعامل مع مهمة القيادة المؤقتة تحت ضغط المنافسات الكبرى.

لكن التحدي هذه المرة لا يرتبط بمباراة واحدة فقط بل بإدارة مرحلة قد تمتد لأسابيع وهو ما يفرض على دانكس الحفاظ على توازن الفريق والتعامل مع الاستحقاقات المقبلة دون إحداث تغييرات واسعة قد تؤثر في الاستقرار الفني.

وفي المقابل لا يعني تولي المدرب المساعد المسؤولية أن بايرن سيعيد بناء مشروعه الفني من جديد بل إن الهدف الأساسي سيكون استمرار العمل وفق النهج الذي وضعه كومباني مع إجراء التعديلات الضرورية بحسب ظروف كل مباراة.